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İstanbul kedileri sever

İtalyan çizer Pierpaolo Rovero, adını John Lennon'ın “Imagine” şarkısından aldığı sanat projesinde, dünyanın farklı şehirlerinden günlük hayat manzaralarına yer veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul kedileri sever
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İtalyan çizer Pierpaolo Rovero, adını John Lennon'ın “Imagine” şarkısından aldığı sanat projesinde, dünyanın farklı şehirlerinden günlük hayat manzaralarına yer veriyor. Dünyadaki çeşitli şehirleri illüstrasyon tekniğiyle çizen sanatçının koleksiyonunda, İstanbul, Şikago, Sana, Moskova, Milan, New York, Tokyo, Kabil, Roma, Tel Aviv, Los Angeles, Beyrut gibi şehirler yer alıyor. Henüz 18 yaşında Disney'de çizer olarak göreve başlayan Rovero, seyahatlerin kısıtlandığı salgın döneminde projesini geliştirmiş. İstanbul'un kedilerinden ilham aldığı "İstanbul Kedileri Sever" başlıklı eserini anlatan sanatçı, kedilerin İstanbul’un gerçek ruhunu yansıttığını söylüyor.

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