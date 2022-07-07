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KÜLTÜR SANAT

İşte istanbul’un ilk surları

Fatih Belediyesi, 2004-2014 yılları arasındaki Marmaray ve metro çalışmaları sırasında Yenikapı’da bulunan eserleri hazırladığı arkeoparkta sergileyecek. Theodosius Limanı’nın batı bölümü temizlendi. Liman kalıntılarının sergileneceği alanda Osmanlı’nın ve II. Theodosius’un yaptırdığı surların yanı sıra Konstantin’in yaptırdığı ve tarihi önemi çok büyük olan İstanbul’un ilk suru da ilk kez görücüye çıkacak.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
İşte istanbul’un ilk surları
Yeni Şafak surları görüntüledi.

Marmaray–Metro ulaşım projeleri nedeniyle Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar liman alanı içinde sürdürülen kurtarma kazılarında

100 Ada’nın olduğu bölüm görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

2004-2014 yılları arasında 58 bin metrekare alanı kapsayan, yol seviyesinden eksi 16 metreye kadar elle yapılan kazılarla Cumhuriyet döneminden başlayıp neolotik çağa uzanan 8 bin 500 yıllık ayak izleri kesintisiz takip ediliyor. Bunlardan birisi de İstanbul tarihinin ilk sur parçası.

İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından yürütülen kurtarma kazılarında, İstanbul’un 4 ile 11. yüzyıllardaki en büyük ticari ulaşım merkezi olan Theodosius Limanı ortaya çıkarıldı. Osmanlı döneminde Langa Bostanları olarak anılan lima1nın batı bölümünü Fatih Belediyesi arkeopark olarak tasarlıyor.

Sırrı Çömlekçi
Sırrı Çömlekçi

Arkeolog Sırrı Çömlekçi, bu alanda 4. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar buluntu grubunun olduğunu söyleyerek, “Konstantin’in İstanbul’da yaptırdığı surların bir parçası bu. Duvarın içinde ve çevresindeki sikkelerle o döneme ait olduğunu tespit ettik. Arkeometrik dediğimiz ahşap halkaları sayarak tarihleme yaptık. İstanbul’da yapılmış ilk surlar diyebiliriz. Daha sonra şehir genişlemeye başlayınca II. Theodosius’a ait ve Osmanlı’ya ait surlar da çıkıyor karşımıza” açıklamasında bulundu.

Hipoje (Mezar)
Hipoje (Mezar)

BİR AN ÖNCE MÜZE KURULMALI

Bizans İmparatorluğu’nun en önemli limanlarından olan Theodosius Limanı’nın orijinal rıhtımı da 100 Ada’nın içerisinde sergilenecek. Çömlekçi, “Yenikapı kazı alanının en batısı olan 100 Ada, limanın da batı ucu. Burada limanın hizmet binaları vardı. Daha sonrasında atölyeler kurulmuş. Mezar odası dediğimiz dört tane hipoje bulduk. İçerisinde kafatası parçaları, kemik parçaları, insan kalıntıları tespit edildi. Yenikapı kazılarındaki bütün buluntular şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde koruma altında. Eldeki bütün buluntuların yerinde sergilenecek şekilde müze inşaatının da bir an önce başlatılması gerekiyor. Bu projeler gerçekleşirse İstanbul’a çok büyük kültürel değer katacak” diyerek müze ihtiyacını dile getiriyor.

Theodosius Suru
Theodosius Suru

ARKEOPARK MÜJDESİ

Yenikapı buluntularının küçük de olsa bir bölümüne sahip çıkılması, İstanbul adına sevindirici. Fatih Belediyesi sınırlarında olan 100 Ada, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

Sümeyye Meryem Arslan
Sümeyye Meryem Arslan

Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürü Sümeyye Meryem Arslan, “Theodosius Limanı’na sahip çıkıyoruz” diyerek arkeopark projesini anlatıyor: “Yenikapı kazılarıyla beraber o dönemde İstanbul Arkeoloji Müzesi çok geniş bir alanda kazı çalışması yapmış. Onlardan küçük bir bölümü burası. Zaman içesinde birkaç kere temizlik yapılmış ama atmosfere çok açık olması sebebiyle istemeden de olsa üzerinde bitkilenme oluyor. Kot seviyesinin altında kalma sebebiyle bazı duvarlarda deformasyonlar olmuş. Biz bu alandaki bitki örtüsünü tamamen arındırdık. Akabinde de liman kalıntısını, rıhtımı, mendireği, sur kalıntılarının görülebileceği bir yürüme yolu oluşturacağız. İstanbul’da arkeolojik alanlar çok az. Eğitim alan birçok insan yaz boyunca farklı illerde arkeoloji alanlarına gidiyor. Burada öğrenciler hem deneyim kazanacak hem de bir bölümüne atölye yapma hayalimiz var. Ulaşım için de hem Marmaray hattından bir durak açılacak hem de caddeden bir bağlantısı olacak. Bölgenin yeniden eski değerine kavuşmasını sağlamak istiyoruz.”

Fatih Belediyesinin düzenlediği "İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması"nda ödül alacak projeler açıklandı
GÜNDEM
Fatih Belediyesinin düzenlediği "İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması"nda ödül alacak projeler açıklandı

İstanbul surları artık tüm dünyadan görülecek
FOTOĞRAF 8
Title
İstanbul'un surları, fotoğrafları, bilgileri ve hikayeleri ile dijitale taşındı. 4 yıl süren çalışmanın sonunda surlar bütün bilgi ve fotoğraflarıyla internete aktarıldı. Böylece tarihi İstanbul Surları dünyanın her yerinden tek tıkla görülebilecek hale geldi.
Title
İstanbul surları 4 yıllık çalışmayla dijitale aktarıldı, dünyanın her yerinden surları görmek mümkün oldu.<br><br>Tarihi Yarımada'yı çevreleyen ve günümüz İstanbul'unun en büyük mimari yapısı olan surlar, kentin kültürel mirasının önemli bir kısmı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alan surların gelecek nesillere aktarılması, mirası belgelemek, ilgili görsel ve yazılı verileri bir araya getirerek surlarla ilgili dijital bir kaynak oluşturmak amacıyla Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) 2017 yılında \"İstanbul Surları\" projesini başlattı.
Title
2017 yılında başlayan proje bu yıl tamamlandı ve İstanbul Surları, aralarında sarayların da bulunduğu surlara bitişik yapılar, kuleler, fotoğraf, makale ve yazıtlarıyla bir araya getirilerek www.istanbulsurlari.ku.edu.tr internet sitesi hazırlandı.<br><br>Site sayesinde dünyanın her yerinden İstanbul Surlarını bütün bilgileriyle karış karış gezip öğrenmek mümkün oldu.
Title
GABAM idari koordinatörü Barış Altan, proje koordinatörleri Dr. Nikos Kontogiannis ve Merve Özkılıç, fotoğrafçılar Gökhan Tan ve Görkem Kızılkayak, proje asistanı Ali Öz ile birlikte, yaklaşık iki yıllık bir alan çalışması yaptı. Sonuçta, bütün kara ve deniz surları yaklaşık 6 bin dijital fotoğraf ve 40 saatlik drone uçuşu ile fotoğraflanarak güncel durumlarıyla belgelendi. Bütün sur hattını havadan izlenebileceği bir film hazırlanarak zengin bir arşiv oluşturuldu.
Title
Projeyi, arkeolog, sanat tarihçisi, tarihçi, epigrafi bilimcisi, fotoğrafçı ve çeşitli alanlardaki uzmanlardan oluşan yaklaşık 43 kişilik uluslararası bir ekip yürüttü. Prof. Dr. Neslihan Asutay-Effenberger tüm projenin bilimsel editörü olmak üzere, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. James Crow ve Prof. Dr. Albrecht Berger'in katılımıyla projenin Bilimsel Danışma Kurulu oluşturuldu, 100 makale hazırlandı. Bütün sur yazıtları ve surlarda yer alan devşirme malzeme de uzmanları tarafından çalışılarak bir veri tabanında toplandı.
Title
Bugün surlarda tespit edilen ya da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan, kaybolmuş ancak çeşitli yayınlarda yer alan sur yazıtları Dr. Hüseyin Sami Öztürk ve Ezgi Demirhan Öztürk tarafından derlenerek projeye dahil edildi. Ayhan Han proje kapsamında Osmanlı arşivlerinde uzun çalışmalar yürüttü, surlarla ilgili tespit edilen veriler de projeye eklendi. Osmanlı Arşivleri'nde 68 belge proje için kullanıldı. Bütün bu derlenen görsel ve yazılı materyaller elektronik ortamda yer alan interaktif platformda Hüseyin Kuşcu tarafından bir araya getirilerek www.istanbulsurlari.ku.edu.tr internet sitesini oluşturdu. Proje aynı zamanda canlı bir proje olup her zaman yeni verilerle güncelleniyor. Site Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.
Title
Sitede surların haricinde kule, duvar, hendek ve kapılardan oluşan 806 mimari birim yer alıyor. Günümüze ulaşan kulelerin sayısı Haliç Surlarında 23, Marmara Surlarında 47 ve Kara Surlarında 181 adet. Envantere eklenen yazıt sayısı, Türkçe ve İngilizceleriyle birlikte 195. Aynı zamanda surlara bitişik olan yapılarda projede yer aldı. Boukoleon Sarayı, Khristos Soter Kilisesi, Petrion, Sepetçiler Kasrı, Silivri Kapı Hipojesi, Tekfur Sarayı, Kazasker İvaz Efendi Cami, Blakhernai Sarayı altyapıları, Yedikule Hisarı, Mermer Kule ve İncili Köşk ile ilgili de çalışmalara yer verildi.
Title
Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) Direktörü Prof. Dr. Engin Akyürek, \"İstanbul'da tarihi yarımadayı çevreleyen Bizans Surları bugünkü kentin en önemli kültürel varlıklarından birisi. Orijinalde 24 kilometreyi bulan bir sur var, Marmara kıyısında, Haliç kıyısında ve kara tarafında. Bunlar İstanbul'daki en büyük mimari tarihi kalıntıdır. Tabii bunun bir kısmı bugün yok olmuş, bir kısmı kaybolmuş tamamen, üzerini yapılar kaplamış ama nereden baksanız 15-16 kilometresi ayakta. Surların önemli bir kısmı 5. yüzyılda inşa ediliyor. Sonrasında Orta Çağ'da yapılan Ayvansaray tarafındaki surlar var. Çeşitli dönemlerde ekler, onarımlar yapılıyor, Osmanlı döneminde olanları da var. Önemli bir kültürel varlık, zaten UNESCO'nun Kültürel Miras listesinde de yer alıyor surlar. Bugün büyük ölçüde bakımsız, depremlerle, doğal nedenlerle, insan faaliyetleriyle kısım kısım yok oluyor. Biz surların bugünkü halini belgeleyelim dedik ve bunu dijital bir ortamda insanların kullanımına açalım. Böylece karar verdik\" dedi.<br>Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı, GABAM Proje Koordinatörü Merve Özkılıç, yaklaşık 6 bin fotoğraf çektiklerine dikkat çekerek, \"Yüzlerce de arşiv fotoğrafımız var, daha da işlemeye devam ettiğimiz arşiv belgeleri var. Sayfada 806 tane mimari birimimiz var, fotoğrafları bunlarla ilişkilendirecek şekillendirecek şekilde isimle kodlayıp, fotoğraf adı, fotoğrafçı adıyla düzenledik. Mimari birimlerin tanımlarına geçtik, gps koordinatlarını girerek yükledik. Her bir mimari üzerindeki devşirme ve yazı detayını, günümüze ulaşmadıysa yayınlardan toplayarak, arşivlerden alarak hazırladık. Şu anda 42 makalemiz var, daha da eklenecek. Böylece de ekip sayısı 43 kişiye çıktı. Bazı yerlerde makalelere haritalar çizdik çünkü mevcut veriler yansıtmıyordu onları\" şeklinde konuştu.
İstanbul surları artık tüm dünyadan görülecek
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