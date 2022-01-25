​İyiyi, doğruyu ve güzeli bulma sanatı: Bilgelik ​

Ünlü psikiyatris tProf. Dr. Nevzat Tarhan, yeni kitap serisiyle günlük hayatımızın bir parçası olan bilgeliği ele alıyor. Timaş Yayınları’ndan çıkan Bilgelik Psikolojisi 1 ve 2 kitapları, bilgeliğin sadece sözde ve soyut bir tavır olarak kalmaması, günlük hayatımızın bir parçası olması gerektiğini anlatıyor. Yazar, bu iki eserle 21. yüzyılın en temel değeri olarak gördüğü bilgeliği masaya yatırıyor.

Serinin ilk kitabı Bilgelik Pisikolojisi 1, kuantum sonrası dönemde bilimin ulaştığı veriler ışığında inancın rasyonel akılla ortak temellerini irdeliyor. Bilgeliği; iyi, doğru ve güzeli bulma sanatı olarak tarif eden Tarhan, çalışmayı tamamlayıcı mahiyetteki ikinci kitapta da nasıl karar verdiğimizin ve kontrol duygumuzu nasıl yöneteceğimizin peşine düşüyor.

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21. yüzyıla çare olacak bir teklif

Küresel adalet ve barış için bilgeliğin şart olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, özellikle kuantum sonrası dönemde bilimin sunduğu verilerle Yaradılış Teorisi arasındaki benzerlikleri gösteriyor. Tarhan, bilgeliğin dinamiklerine, aile, toplum ve liderlik konuları özelinde pratik hayata aktarılmasına ve tasavvufla bağına dair geniş kapsamlı bilgiler verirken, teori ve pratiği bir araya getirerek yüzyılımıza çare olabilecek bir teklif sunuyor.

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