İzmir Kızılay’dan insanlığa 131 milyon liralık umut: Türkiye genelinde birinci oldu

Türk Kızılay İzmir İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Kızılay Haftası kapsamında düzenlediği toplantıda hem geçmiş dönem çalışmalarını hem de yeni hedeflerini paylaştı. Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan ve Türk Kızılay İzmir İl Yöneticisi Levent Açıl’ın da katıldığı toplantıda Kızılay’ın yalnızca bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda vicdanın kurumsal hali olduğunu belirten Baykalmış, "Kızılay bu şehrin kalbidir. Biz burada sadece yardım etmiyoruz; İzmir’in yüreğini insanlığa taşıyoruz. Dokunduğumuz her hayat, İzmir’in yüreğinden çıkan bir iyilik halkasıdır. Bu kurumdan insanımıza giden her kuruş milletindir, biz sadece o emaneti doğru yere ulaştıran köprüyüz" dedi.





YARDIM ZİNCİRİ





İzmir İl Merkezi’nin 2023 yılında yalnızca deprem bölgesine 16,9 milyon TL tutarında yardım ulaştırdığını, toplamda ise 131 milyon TL değerinde insani yardım gerçekleştirdiklerini açıklayan Baykalmış, "300 mobil mutfakla sahadaydık, 20 milyon öğün yemek dağıttık. Biz sadece aracıyız, bu milletin emanetiyle hareket ediyoruz" diye konuştu. İzmir Kızılay, yalnızca yurtiçinde değil; Filistin ve Somali gibi kriz bölgelerinde de aktif olarak yardım ulaştırdı. 10 milyon 442 bin TL’lik ayni ve nakdi yardım bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.













'SEFERTASI' MODELİ





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen aşevi projesi, Ramazan ayında 60 bin kişiye yemek ulaştırdı. Projede denetimli serbestlik yükümlüleri üretim sürecine dahil edilerek topluma yeniden kazandırıldı. Kızılay ayrıca "sefertası projesi" ile her gün 40 haneye sıcak yemek ulaştırıyor. Hedefin 500 haneye çıkmak olduğunu belirten Baykalmış, "Artık yemeklerimizi selamla gönderiyoruz. Boş sefertası yerine dolusu gidiyor. Yardımın sürdürülebilir ve onurlu bir hale gelmesini sağladık" dedi.





EĞİTİMDE VE AFETTE SAHADA





Kerem Baykalmış, İzmir Kızılay’ın 38 şube arasında Türkiye birincisi olduğunu vurguladı. Baykalmış, "2025 yılı hedefleri arasında 2 bin 8 eğitim ile 12 bin 553 kişiye doğrudan ulaşmak, ayrıca afet bilinci kapsamında 135 bin kişiye farkındalık kazandırmak yer alıyor. Kızılay yalnızca afet anında değil, afet öncesi hazırlıkta da görev üstleniyor. Yangınlardan depremlere kadar her alanda varız" ifadelerini kullandı.





YENİ DÖNEM HEDEFLERİ: AŞEVİ VE GENÇLİK MERKEZİ





Türk Kızılay İzmir İl Merkezi’nin 2025-2027 döneminde hayata geçireceği iki büyük proje ise huzurevi ve gençlik merkezi olacak. Baykalmış, "Huzurevi sadece yaşlıların barınacağı bir yer değil, gençlerle yaşlıların buluşacağı bir yaşam alanı olacak. Hobi bahçeleriyle kuşakları bir araya getireceğiz. Buca’da planlanan gençlik merkezi ise öğrencilerin yemek yiyebileceği, ders çalışabileceği, sosyalleşebileceği bir merkez olacak" dedi.

















KADIN ELİYLE BÜYÜYEN KIZILAY





Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan, gönüllü kadınların gücüyle yürütülen projeleri anlattı. ’Sevgi Bohçası’ projesiyle 703 anneye, ’Bir Atkı Bir Oyuncak’ kampanyasıyla yüzlerce çocuğa ulaştıklarını ifade eden Aslan, "Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesidir. Biz Kızılay Kadın olarak projelerimizin sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Deprem bölgesinde açtığımız kütüphaneler, kadın istihdamını destekleyen girişimler bu anlayışın ürünü" diye konuştu.





3 YILDA 131 MİLYON LİRA YARDIM





Türk Kızılay İzmir İl Merkezi’nin son üç yılda ulaştığı yardım tutarı 131 milyon TL’ye ulaştı. Başlıca kalemler şöyle:





"İzmir’de nakdi yardım: 12 milyon 494 bin TL

Pazarcık deprem bölgesi yardımı: 16 milyon 721 bin TL

Filistin ve Somali yardımı: 10 milyon 442 bin TL

Gıda yardımı: 69 milyon 815 bin TL

Giyim yardımı: 11 milyon 987 bin TL

Hijyen yardımı: 2 milyon 500 bin TL

Kurban hissesi: 1 milyon 600 bin TL

Eğitim bursu: 188 öğrenci

Yetim destek: 26 çocuk