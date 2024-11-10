Kalbe dost egzersiz yapın

Günlük hayatta ani gelişen ölüm haberlerini sıkça duyar olduk. Çevremizde ya da haberlerde tanık olduğumuz bu durum giderek artan sıklıkta yaşanır hale geldi. Sağlıklı görünen insanlar birdenbire hayatını kaybederken, bu durumun temelinde ise ölümcül ritim bozuklukları ve kalp durması gibi rahatsızlıklar var. Bu şekilde hayatını kaybeden insanların neredeyse yüzde 10’unda bilinen bir hastalık öyküsü olmadığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Ne yazık ki sağlıksız yaşam ve gerekli tıbbi kontrollerin yapılmaması insanların genç ya da yaşlı ani ölümlerine sebep olabiliyor” dedi. Spor esnasında gelişen ani ölümlerin neredeyse hepsinin eğlence amaçlı yapılan futbol maçlarında geliştiğini vurgulayan Köksal, “Bu duruma dair ortalama yaş 35 olarak bulunmuş olup en sık yine kalp damar tıkanıklığı nedeniyle gelişiyor. Düzenli kalbe dost egzersiz yapmak, hastalığın erken teşhis ve tedavisi konusunda yardımcı oluyor. Kalbimiz için en güvenli olan egzersiz tipi bisiklet sürmek, tempolu yürüyüş gibi aerobik egzersizler olurken, egzersiz esnasında nabız takibi yapmak da çok önemli” diye konuştu.





AİLE ÖYKÜSÜ KRİTİK ÖNEMDE

Ani kalp durmasına yol açan hastalıklara işaret eden Köksal, ilk sırada kalp damar sorunlarının yer aldığını söyledi. Damar tıkanıklığı için en önemli risk faktörünün sigara, sağlıksız yaşam ve aile öyküsü olduğunu hatırlatan Köksal, “Ailesinde, birinci ve ikinci derece yakınlarında ani ölüm ya da genç yaşta bir kalp hastalığı öyküsü olanlara mutlaka genç yaşta kalp hastalıkları açısından bir uzman hekim değerlendirmesi öneriyoruz. Ayrıca yüksek kolesterol ve diyabet hastası olanlarda düzenli olarak kalp muayenesi yaptırmak ve tedavi önerilerine uymak ani ölüm riskini ciddi ölçüde azaltıyor” ifadelerini kullandı.





Prof. Dr. Cengiz Köksal

KALBİ YORMAYIN

Kontrolsüz diyet veya düzensiz beslenmenin vücudun mineral dengesini bozabildiğini dile getiren Köksal, “Ayrıca uygun olmayan ortamlarda ağır egzersizler ve yoğun efor sarf etmek kalbimizi aşırı zorlayabilir. Bu durumlar altta yatan sorunlarınızı tetikleyebilir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Hızlı kilo vermeyi ya da ağır spor egzersizleri planlayan kişilerin yapısal kalp hastalıkları açısından taranması öneriliyor.





BU FAKTÖRLERE DİKKAT

Kalp hastalığına bağlı ani ölümlerin önlenebilir olduğuna vurgu yapan Köksal sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerekli kontrollerinizi yaptırıp tedavi önerilerine uymak bu konuda çok önemli. Özellikle ailesinde birinci veya ikinci derece yakınlarında erken yaşta ani ölüm ve genç yaşta kalp hastalığı olan kişiler mutlaka düzenli kontrol yaptırmalı. Ayrıca ailede kalp hastalığı olan kişilerin düzensiz beslenme, stres ve sigaradan uzak durmaları çok önemli.”





3 şehir daha dikkatli olmalı

TÜİK’ in son 5 yıllık verilerine işaret eden Köksal, “Ülkemizde kalp ve damar sorunları nedeniyle gelişen ölümlerin en sık görüldüğü iller sıralamasında Çanakkale, Balıkesir ve Aydın illerimiz devamlı olarak ilk 10 sırada yer alıyor. Özellikle bu illerde yaşayan insanlarımızın kalp hastalığı açısından daha dikkatli olmasını önermekte fayda var” değerlendirmesi yaptı.











