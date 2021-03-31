Kanuni Sultan Süleyman'ın portresine rekor fiyat

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.

Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırma, yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30) başladı.

Satın alanın ismi açıklanmadı

"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu.

Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350 bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödeyecek.

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Mihrimah Sultan'ın portresi de 60 bin sterline satıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapılan portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satıldı.

16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen portrenin, çok nadir bir eser olduğu değerlendiriliyor.

Portre Kanuni Sultan Süleyman'ı 43 yaşındayken gösteriyor

Kendisi 22,7'ye 17,5 cm, bakır çerçevesiyle beraber de 44,5'ye 39,8 cm boyutlarında olan portre, Kanuni Sultan Süleyman'ı 43 yaşındayken gösteriyor.

Portrenin Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ta Safevileri ve Preveze Deniz Zaferi'nde Haçlı donanmasını mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde yapıldığı değerlendiriliyor.

Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alıyordu

Eserin, biri Medici ailesi için yapılan ve şu anda Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve şu an Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde bulunan iki ayrı Kanuni portresiyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor.

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Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alıyordu.

FOTOĞRAF 22 Sotheby's, İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları başlıklı koleksiyonunu 31 Mart'ta açık artırmayla satışa çıkaracak. Sotheby's Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, müzayedede İspanya'dan Türkiye'ye, İran'dan Hindistan'a tüm İslam dünyasından 183 parçanın satışa sunulacağını bildirdi. Metal işleri, seramikler, tekstil ürünleri, kilimler, halılar ve astronomik aletlerden oluşan parçaların 9. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir dönemi kapsadığını aktaran Carter, bunlar arasında Kanuni Süleyman'ın portresinin de bulunduğunu kaydetti. Portrenin 16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğunu vurgulayan Carter, Resim, İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait. dedi. İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapılan portre, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisinde bulunan, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili bulunuyor. Portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldı <br><br> ​ Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portrenin, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldığı ve 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulacağı bildirildi. Müzayedeye çıkacak koleksiyonun diğer parçaları arasında Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad İbn Abd al-Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar yer alıyor. İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satacak.





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