Kanyon buz tuttu: Dev sarkıtlar görenleri hayran bıraktı

Şuğul Kanyonu'nda 5 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu
Sivas’taki Şuğul Kanyonu’nda etkili olan soğuk hava nedeniyle 5 metreye varan buz sarkıtları meydana geldi.
Sivas’ın Gürün ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu, kış mevsiminde de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Dört mevsim farklı manzaralara ev sahipliği yapan kanyonda soğuk havanın etkisiyle oluşan buz sarkıtları ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Buz sarkıtları kanyonu görsel şölene çevirdi
Buz sarkıtları kanyonu görsel şölene çevirdi
İstanbul’dan Gürün’ü gezmek için geldiğini ifade eden Ömer Keçiyokuşu,
"Burada çok güzel buz sarkıtları oluşmuş. Aslında Şuğul Kanyonu dört mevsim çok güzel bir yer. Buz sarkıtlarının oluşmasıyla da kartpostallık görüntüler oluşmuş. Bence herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Gerçekten müthiş bir yer"
dedi.
"Kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış"
"Kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış"
Sarkıtların görsel şölen oluşturduğunu söyleyen Fatma Nur Kayacı,
"Şuğul Kanyonu’nu gezmeye geldik. Görüldüğü üzere sarkıtlar oluşmuş. Çok ilgimizi çekti. Böylesi sarkıtları hayatımda ilk defa görüyorum. Gerçekten kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış"
ifadelerine yer verdi.
#kanyon
#Sivas
#Şuğul Kanyonu
#Gürün