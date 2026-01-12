Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kanyon buz tuttu: Dev sarkıtlar görenleri hayran bıraktı

Kanyon buz tuttu: Dev sarkıtlar görenleri hayran bıraktı

12:0412/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Şuğul Kanyonu'nda 5 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu
Şuğul Kanyonu'nda 5 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu

Sivas’taki Şuğul Kanyonu’nda etkili olan soğuk hava nedeniyle 5 metreye varan buz sarkıtları meydana geldi.

Sivas’ın Gürün ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu, kış mevsiminde de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Dört mevsim farklı manzaralara ev sahipliği yapan kanyonda soğuk havanın etkisiyle oluşan buz sarkıtları ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Buz sarkıtları kanyonu görsel şölene çevirdi

İstanbul’dan Gürün’ü gezmek için geldiğini ifade eden Ömer Keçiyokuşu,
"Burada çok güzel buz sarkıtları oluşmuş. Aslında Şuğul Kanyonu dört mevsim çok güzel bir yer. Buz sarkıtlarının oluşmasıyla da kartpostallık görüntüler oluşmuş. Bence herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Gerçekten müthiş bir yer"
dedi.

"Kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış"

Sarkıtların görsel şölen oluşturduğunu söyleyen Fatma Nur Kayacı,
"Şuğul Kanyonu’nu gezmeye geldik. Görüldüğü üzere sarkıtlar oluşmuş. Çok ilgimizi çekti. Böylesi sarkıtları hayatımda ilk defa görüyorum. Gerçekten kartpostallık görüntüler ortaya çıkmış"
ifadelerine yer verdi.



#kanyon
#Sivas
#Şuğul Kanyonu
#Gürün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı bu yıl ne zaman kutlanacak? 2026 bayram tatili kaç gün olacak?