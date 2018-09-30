Hayat Karagöz tarihininen büyük festivali
KÜLTÜR SANAT

Karagöz tarihinin en büyük festivali

Karagöz Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği 2. İstanbul Karagöz Festivali yarın başlıyor. Bir ay boyu çeşitli etkinliklerle sürecek festival İstanbul’un 39 ilçesinde çocuklarla ve gençlerle buluşacak. Dernek başkanı Enis Ergün, Karagöz tarihinin en kapsamlı festivalini yaptıklarını söylüyor.

Harun Karaburç Yeni Şafak
2. İstanbul Karagöz Festivali yarın başlıyor.
2. İstanbul Karagöz Festivali yarın başlıyor.

UNESCO tarafından ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasımız’ olarak tescil edilmiş Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirci ile buluşturmak hedefiyle Karagöz Derneği tarafından iki yıldır bir İstanbul Karagöz Festivali düzenleniyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelecek olan Karagöz sanatçıları 01- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle İstanbul’un 39 ilçesinde çocuklarla ve gençlerle buluşacak. Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, sergiler, söyleşiler ve Çat Kapı Karagöz etkinlikleri ile İstanbul’da bir ay boyunca Karagöz rüzgarı esecek. Festivalin çocuk açılışı yarın Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

100 BİN TASVİR DAĞITACAĞIZ

2. İstanbul Karagöz Festivali’ni ‘Karagöz tarihinin en kapsamlı festivali’ olarak tanımlayan Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün, “ Aslında geleneksel sanatlarımıza bakınca tamamen bize ait çok az sanatımız var. Birçoğu Karagöz kadar bize özgü değil. Bu sene kapsamlı bir şekilde hazırlandık. 18 farklı lokasyonda sergiler atölyeler ve söyleşiler olacak. Salon kapasitesini elli bin seyirciye çıkardık. Toplamda 39 ilçenin hepsinde var olan bir festival olacak. Karagöz tarihinin en büyük festivalini yapıyoruz. Çat Kapı Karagöz etkinliğimizle çocuklara yüz bin tane Karagöz tasviri dağıtacağız.Bu festivalde ilçe belediyeleri ve İstanbul Medya A. Ş. tanıtım noktasında ciddi destek veriyor. Albayrak Medya ana medya sponsorumuz oldu” diyor.

Onur Konuğu: Üstün İnanç

Yazar Üstün İnanç’ın ‘Onur Konuğu’ olarak yer alacağı 2. İstanbul Karagöz Festivali kapsamında 2 Ekim akşamı düzenlenecek ödül töreninde, Karagöz sanatına katkı sağlamış kişi ve kurumlara ‘Yaşam Boyu Onur’, ‘Emek’, ‘Destek’ ve ‘Katkı’ ödülleri verilecek. Ayrıca Yaşayan İnsan Hazinesi Orhan Kurt, Metin Özlen ve Tacettin Diker adına, genç kuşak üç Karagöz sanatçısına ödül takdim edilecek.

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