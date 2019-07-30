Kardeşler İzlanda'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü

Yönetmen Atay, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı olan filmin başarısını, sosyal medya üzerinde, "İzlanda'dan ödülle dönüyoruz. 'Close Up Reykjavik Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü Kardeşler'in." şeklinde duyurdu.

Katıldığı birçok festivalden ödül alan yapımda başrolleri Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin ve Gözde Mutluer paylaşıyor.

Prömiyerini dünyanın önemli film festivallerinden 53. Karlovy Vary Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan filmin Türkiye’deki ilk gösterimi 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Yusuf'un ailesinin aldığı karar, hem onun hem de ağabeyi Ramazan'ın hayatının değişmesine neden olur. Aile, kızlarının öldürülmesini emretmiştir ve Yusuf 'un da verilen karar doğrultusunda kız kardeşini tuzağa düşürmesiyle, Ramazan kardeşini öldürür. İşlediği cinayet sonucu Ramazan'ın hapse girmesi gerekmektedir fakat Yusuf'un yaşı küçük olması ona ceza indirimi sağlayacağından, suçu üstlenerek abisi Ramazan'ın yerine hapse girer. Dört yıl hapiste kalan Yusuf, şartlı tahliye olunca ailesiyle tekrar bir araya gelir. Özgürlüğüne kavuşan Yusuf, çektiği vicdan azabıyla bu kez de dışarıda hapis hayatı yaşar. İki kardeşin hayatına giren Yasemin, geçmişte yaşanan ve sır gibi saklanan cinayeti öğrenir. Yasemin de artık Yusuf gibi aile için büyük bir tehlike oluşturmaktadır."

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