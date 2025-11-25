Yeni Şafak
Karnından dev tümör çıkarılan kadın sağlığına kavuştu

Karnından dev tümör çıkarılan kadın sağlığına kavuştu

14:5925/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Karnında tümör bulunan Gülsüme Önal, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.
Karnında tümör bulunan Gülsüme Önal, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karnında 15 kilo 800 gram ağırlığında tümör bulunan kadın, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Daha önce yürüyemez durumda olan kadın, ameliyatın ardından "Artık nefesim rahat, yürüyebiliyorum ve eski kıyafetlerim bile büyük geliyor. Bu ekip benim hayatımı geri verdi" dedi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de yaşayan 45 yaşındaki Gülsüme Önal, karın bölgesinde giderek büyüyen kitlenin yaşamını olumsuz etkilemeye başlaması üzerine Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirilen Önal'ın yapılan detaylı incelemelerinde, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran, hayati organlara ve ana damarlara ileri derecede yapışık 30x40 santimetre boyutlarında bir retroperitoneal tümör tespit edildi.

Tümör, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Dev tümör tek parçada çıkarıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatlı, tümörün kalın bağırsağın bir bölümünü ve büyük damarların çevresini sardığını belirterek,
"Hayati yapılara zarar vermeden tüm kitleyi bütün halinde çıkardık. Tümörün ağırlığı 15 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Hastamız, ameliyat öncesinde yürüyemez durumdaydı. Operasyon sonrası kendi başına yürüyebilir hale geldi ve sağlıklı şekilde taburcu edildi. "
ifadelerini kullandı.

"Bu ekip benim hayatımı geri verdi"

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Erkmen ise hastanın hayatına dokunabilmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

Gülsüme Önal da kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek,
"Yıllardır büyüyen kitle beni hayattan koparmıştı. Artık nefesim rahat, yürüyebiliyorum ve eski kıyafetlerim bile büyük geliyor. Bu ekip benim hayatımı geri verdi."
açıklamasında bulundu.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastanenin ileri cerrahi kapasitesini ortaya koyan önemli bir başarıya daha imza attıklarını ifade ederek, tüm ekibi tebrik etti.




