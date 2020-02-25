Hayat KETEBE yepyeni eserleri ile Liman&Kitap Kafede kitap günleri için düğmeye bastı
KÜLTÜR SANAT

KETEBE yepyeni eserleri ile Liman&Kitap Kafede kitap günleri için düğmeye bastı

Liman&Kitap Kafede yapılacak olan KETEBE kitap günleri için Ankara Bölge Temsilcisi Harun Sertel yeni çalışmaları anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Harun Sertel
Harun Sertel

Ketebe, Mart 2018’de yayın hayatına başlayarak okurlarına “merhaba” dedi. Bunun yanı sıra okur ve yazar buluşmasının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve bu hassasiyetin bilincindeyiz. Bir önceki yazar-okur buluşmasında İsmail Kılıçarslan, Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul, Mustafa Armağan ve Emin Gürdamur yazarlarımız Ankaralı okurları ile buluştular. Bu vesile ile kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.Bu yıl okurlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 28 şubatta Liman kitabevinde başlayacak ve yaklaşık bir ay devam edecek olan kitap günleri hazırlığı içerisindeyiz.Dolayısıyla okurlarımız nezih bir ortamda yazarlarımız ile daha VIP daha verimli daha keyifli bir zaman geçirme fırsatı bulmuş olacaklar.Bu yıl ATO kitap fuarına katılmıyoruz.

Bazen durup soluklanmak,enerji toplamak,düşüncelerimizi biriktirip okurlara aktarabilmek isteriz...Hayatımız boyunca daha iyisini yapabilme gayreti içinde oldumuzu , bu bizim karakterimizde olduğunu ve bizi biz yapan en önemli etken olduğunu düşünüyorum.Bizler heyecanımızı kaybetmeden okurlarımıza daha çok nüfuz edebilme gayreti içerisindeyiz.Tabi bu noktada medyanın nekadar önemli olduğunu göz ardı etmemek lazım.Ketebenin editöryal kadrosunda ;biraz farklı,biraz dinamik,biraz enerjik ve aynı zamanda akademik yazarlarımızın olması uzun soluklu yolculuğun bir göstergesidir aslında. Dolayısıyla Bu yol Kendi açımızdan yorulmayacağımız uzun bir yolculuktur.Okur tarafından farkındalığımızı çok net bir şekilde algılar olduk.Buda bizi çok mutlu ediyor.

Nitelikli kitaplarımız ile okurların ilgisini çekerek bağımlılık yaratmayı hedefliyoruz ve insanların ne istediklerine odaklanalım istiyoruz. önceliğimiz tabiki kültürel bir etkinlik ve bu etkinlikte her kesime ve her yaşa hitap eden , gerek dergilerimizle gerek kitaplarımızla çocuk,genç,yaşlı,herkesin tercihine uygun eserler üretmeye devam edeceğiz.

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