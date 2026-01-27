Kızılelma’yı uçuran pilot

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın Pilot Ekip Lideri Elif Ergin, aynı zamanda AKINCI TİHA ve KIZILELMA projelerinde pilotluk eğitimleri vererek kritik bir rol üstleniyor. Uçuş testleri Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde kesintisiz şekilde devam eden KIZILELMA, özellikle gençlerin ve çocukların hayallerini ufkun ötesine taşırken kadın pilot Elif Ergin’in başarı hikayesi de ilham kaynağı oluyor.

30 SORTİLİK UÇUŞ SONRASI MEZUNİYET

Bayraktar TB2 ile İHA kariyerine adım atan Ergin, AKINCI TİHA’nın ardından bugün KIZILELMA’nın pilot ekip liderliğini yürütüyor. Baykar bünyesinde İHA pilot eğitmeni olarak da görev yapan Ergin, AKINCI TİHA ve KIZILELMA için pilot yetiştiriyor. Elif Ergin, kariyer yolculuğunu ve eğitim sürecini şu sözlerle anlattı: “Harita mühendisiyim aynı zamanda matematik eğitimi aldım. Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde yüksek lisansımı yaptım. Bir süre yurt dışında çalıştım. Daha sonra buraya gelerek Baykar ailesine katıldım. Öncelikle Bayraktar TB2’de yer aldım. Burada teorik simülasyon ve uçuş eğitimlerini tamamladım. AKINCI faaliyetleri başladığında AKINCI ekibine dahil oldum. Şimdi de KIZILELMA’nın faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA’yı uçuruyorum.” Kursiyerlere önce teorik eğitim verdiklerini, bu aşamanın ardından simülasyon eğitimine geçtiklerini belirten Ergin, simülasyonu başarıyla tamamlayan adayların her biri sınav niteliği taşıyan en az 30 sortilik uçuş eğitimlerinin ardından mezun olduğunu ifade etti.

SEMALARIMIZDA YORULMAZ BİR GÜÇ

Yaklaşık 5 yıldır İHA pilotluğu yaptığını belirten Ergin, AKINCI ve KIZILELMA’nın Türkiye için taşıdığı stratejik öneme de dikkat çekti. Ergin şunları söyledi: “Ben yaklaşık 5 yıldır görev yapıyorum. Bugün AKINCI’ya baktığımız zaman operasyonel irtifası taşıdığı mühimmat kapasitesi hava da kalma süresi ve diğer pek çok teknik özelliği ile birlikte aslında vatan semalarımızda yorulmaz bir gözcü ve stratejik bir güç. KIZILELMA yarının oyun kurucusu olduğu söyleyebiliriz. Ülkemin menfaati için böyle bir sistemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler.”







