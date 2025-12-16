Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Türkiye'de ilk olan Siyer Sergisi'ne tüm Peygamber aşıklarını davet etti

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen Siyer Sergisi’nin taşıdığı anlamın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Altay, “Serginin, hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz için hem öğrenmeye hem de tefekküre vesile olmasını diliyorum. Konya gibi maneviyatı güçlü bir şehirde böyle bir çalışmayı hayata geçirmekten onur duyuyoruz. Özellikle gençlerimizin bu sergiyle Peygamberimizin hayatını daha yakından tanıma fırsatı bulacağı için ayrıca mutluluk duyuyorum. Konya’mız başta olmak üzere bölge şehirlerden de tüm Peygamber aşıklarını bu duygu yoğunluğu güçlü sergimizi görmeye Konya’mıza, Taş Bina’ya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.