Korkut Ata Film Festivali başlıyor: 1-5 Kasım'da Bursa'da yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşun destekleriyle organize edilen festival, Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından çok sayıda profesyonel sinemacı ve kültür insanını bir araya getirecek.

Azerbaycan’dan 22, Özbekistan’dan 43, Kırgızistan’dan 23, Kazakistan’dan 21, Türkmenistan’dan 5, özerk cumhuriyetlerden ise 17 sinema profesyoneli programlarda yer alacak. Türkiye sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncularından oluşan yaklaşık 200 isim de festivale katılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım şöyle:

Bakanımız @MehmetNuriErsoy öncülüğünde kültürümüzü her mecrada, her başlıkta öne çıkartıyor ve anlatıp gelecek kuşaklara aktarıyoruz.#KorkutAtaFilmFestivali ‘ni bu yıl “ doğa “ temasıyla 1-5 Kasım’da Bursa’da düzenleyeceğiz.



pic.twitter.com/amzFbufIY8 REKLAM October 31, 2022