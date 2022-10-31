Hayat Korkut Ata Film Festivali başlıyor 1-5 Kasımda Bursada yapılacak
KÜLTÜR SANAT

Korkut Ata Film Festivali başlıyor: 1-5 Kasım'da Bursa'da yapılacak

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, 1-5 Kasım'da bu yıl ikincisi düzenlenecek "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin hazırlıkları sürüyor. Bu yıl 'doğa' temasıyla düzenlenecek festival, kültürümüzü her mecrada, her başlıkta öne çıkartacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Korkut Ata Film Festivali başlıyor: 1-5 Kasımda Bursada yapılacak
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşun destekleriyle organize edilen festival, Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından çok sayıda profesyonel sinemacı ve kültür insanını bir araya getirecek.

Azerbaycan’dan 22, Özbekistan’dan 43, Kırgızistan’dan 23, Kazakistan’dan 21, Türkmenistan’dan 5, özerk cumhuriyetlerden ise 17 sinema profesyoneli programlarda yer alacak. Türkiye sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncularından oluşan yaklaşık 200 isim de festivale katılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım şöyle:

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Bursa'da sinemaseverlerle buluşacak
OYNAT 00:48
Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Bursa'da sinemaseverlerle buluşacak
Bu sene 2'ncisi “doğa“ temasıyla düzenlenecek Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 1-5 Kasım tarihleri arasında Türk Dünyası 2022 Kültür Başkenti Bursa'da sinemaseverlerle buluşacak.

İkinci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Bursa’da ‘doğa’ temasıyla beyaz perdeye yansıyacak
GÜNDEM
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