Hayat Küçük İbo Almanyada İbrahim Tatlıses ile buluştu
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Küçük İbo Almanya'da İbrahim Tatlıses ile buluştu

Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük, son paylaşımıyla gündem oldu. Küçük İbo, İbrahim Tatlıses ile bir araya geldiği anda çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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Haber Merkezi Diğer
Küçük İbo Almanyada İbrahim Tatlıses ile buluştu
​Küçük İbo Almanya'da İbrahim Tatlıses ile buluştu.

Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük, son paylaşımıyla gündem oldu. Küçük İbo, İbrahim Tatlıses ile bir araya geldiği anda çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Bir konserinin ardından açıklamalarda bulunan Küçük İbo, "12 yaşımda albüm çıkartmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa daha geç yaşta albüm çıkartırdım. Daha bilinçli hareket ederdim" ifadelerini kullanmıştı.

İMPARATOR NOTUYLA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Küçük İbo, 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Tatlıses ile çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan İbrahim Halil Küçük, paylaşımına şu notu düştü:

Bugün benim için çok özel bir gün. Üzerimde çok emeği olan sevgili imparator İbrahim abimle Almanya Stuttgart’ta güzel bir buluşma oldu. Allah uzun ömürler versin.

İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı
FOTOĞRAF 20
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Altı saat süren bir operasyon geçirdi ve iki hafta yoğun bakım ünitesinde kaldı.
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6 Nisan 2011'de tedavi için uçakla Almanya'ya götürüldü.<br>Sonraki yıllarda ABD'de beyin operasyonu yapıldı.<br>
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Çok uzun ve zor bir tedavi süreci geçiren Tatlıses sağlığına kavuştu.
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İLK KEZ ANLATTI<br>70 yaşındaki türkücü televizyon programında ilk kez o saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.<br>
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2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses vurulma anını şöyle anlattı:
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'KAFAMI YAN DÖNMESEM...'<br><br>\"Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş.\"<br>
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'LAVOBOYA BİLE GİDEMİYORDUM'<br><br>Ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, \"Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı\" dedi.<br>
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'AİLEM HAKKINDA HİÇ KONUŞMADIM'<br><br>Aile içinde sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses \"Ben ailem hakkımda hiç konuşmadım. Sadece mesaj atarım anlayan anlar. Ailem hakkında konuşursam ayıp ederim. Onlar istediği kadar konuşsunlar. Melek'i, Dilan'ı konuşurken hiç duydunuz mu? Dilan eskiden konuşuyordu artık konuşmuyor. Konuşanlar da beni alakadar etmiyor, Urfa'daki kızımı kimse tanımaz. Keşke Dilan erkek olsaydı\" şeklide konuştu.<br>
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İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 11 yıl önce uğradığı silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyla ilgili ilk kez konuşan Tatlıses ölümden döndüğü geceyi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte İbrahim Tatlıses'in çok ses getiren açıklamaları şöyle...


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