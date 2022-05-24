​Küçük İbo Almanya'da İbrahim Tatlıses ile buluştu.

Küçük İbo adıyla tanınan Halil İbrahim Küçük, son paylaşımıyla gündem oldu. Küçük İbo, İbrahim Tatlıses ile bir araya geldiği anda çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Bir konserinin ardından açıklamalarda bulunan Küçük İbo, "12 yaşımda albüm çıkartmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa daha geç yaşta albüm çıkartırdım. Daha bilinçli hareket ederdim" ifadelerini kullanmıştı.

İMPARATOR NOTUYLA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Küçük İbo, 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Tatlıses ile çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan İbrahim Halil Küçük, paylaşımına şu notu düştü:

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Bugün benim için çok özel bir gün. Üzerimde çok emeği olan sevgili imparator İbrahim abimle Almanya Stuttgart’ta güzel bir buluşma oldu. Allah uzun ömürler versin.