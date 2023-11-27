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Hayat

Kültür sanat politikalarına yol haritası

04:00 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:30 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Belediyesi.

Fatih Belediyesi.

Fatih Belediyesi ve İlke Vakfı’nın düzenlediği Yerel Yönetimler ve Kültür&Sanat Çalıştayı Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, önceki dönem Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve kıymetli misafirlerin katılımıyla Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin açılışında konuşan Ergün Turan, alanında uzman akademisyenleri ve kültür camiasından sanatçıları Fatih’te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da kültür politikalarını tek merkezden yönetmenin pek mümkün olmadığını anlatarak, sunacak zenginliği olanlara mecraların fazlasıyla imkan sağladığını ifade etti. Konuşmaların ardından, moderatörlüğünü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın üstlendiği “Yerel Yönetimlerde Kültür Stratejisinin İlkeleri” başlıklı oturumda Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Doç. Dr. Aynur Atmaca Can ve Doç. Dr. Üyesi Mehmet Emin Balcı konuştu. Dr. İsrafil Kurulay moderatörlüğünde ikinci oturumda ise Küratör Mehmet Lütfi Şen, Dr. Öğr. Üyesi Osman Ülker ve Prof. Dr. Marcus Graf sunumlarını gerçekleştirdi.

DIŞARIDAN VE İÇERİDEN BAKIŞ

Oturumların ardından iki forum düzenlendi. İsmail Halis moderatörlüğünde Abdülhamit Güler, Beral Madra, Celaleddin Çelik ve Sevda Dursun’un konuşmalarını yaptığı forumda yerel yönetimlerin kültür sanat politikalarına dışarıdan bakarak önerilerde bulunuldu. İkinci forumda ise Fatih, Beykoz, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Üsküdar belediyelerinin kültür müdürleri, kültür politikalarını planlarken karşılaşılan zorlukları dile getirdi. Çalıştayın sonucunda kültür ve sanatı bir bütün olarak ele alan yerel yönetimlerin kültür stratejisi oluşturabilmesi için uygulanabilir çözüm önerileri içeren bir yol haritası ortaya çıktı.



#aktüel
#Fatih Belediyesi
#Sanat
39 dakika önce
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