Mardin’in Yeşilli ilçesindeki Gül ve Tepebaşı mahalleleri 2016 yılında “riskli alan” ilan edildi. Korunaksız ve derme çatma yöntemlerle inşa edilen evlerin bulunduğu, alt yapının yetersiz olduğu bölgede bugüne kadar riskli 723 bağımsız birimden 648’i yıkıldı.





Mardin'in Yeşilli ilçesi yöresel mimarinin simgesi turizmin gözdesi olacak Hayat / Aktüel





Kentsel Dönüşüm Başkanlığı öncülüğünde başlatılan ve Yeşilli Belediyesi iş birliğiyle yürütülen “Yeşilli Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında birinci etap çalışmaları tamamlandı. Rezerv alanda 60 konut, 65 iş yeri, 21 odalı bir otel inşa edildi. Bünyesinde kadın ve erkekler için taziye evleri ile bir yemekhane barındıran Merkez Camii de yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.





BAKAN KURUM: MARDİN’İMİZİN ÖZGÜN MİMARİSİNE UYGUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan yapıların görüntülerini paylaştı.





Bakan Kurum, mesajında “Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri Mardin Yeşilli’de… Mardin’imizin özgün mimarisine uygun bu proje ilçemizin güzelliğine güzellik katacak” ifadelerine yer verdi.





Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Ferhat Şan, bölgede bulunan eski evlerin ilkel koşullarda inşa edildiğine ve dayanıksız olduğuna dikkat çekti, “Kentsel dönüşüm bir nimettir, bir hazinedir. Daha önce eve bir misafir çağırdığımda kokudan burada çay içmezdik. Şimdi dört bir yanımıza alt yapı kanalizasyon kuruldu” dedi. Güney Malkoçoğlu ise “Biz ilçeydik ama köy hayatı yaşıyorduk. Yol gitmediği yerde medeniyet olmaz. Doğru dürüst yolumuz da yoktu” diye konuştu.





“ESKİ EVİMİZDE YILANLAR ÇIKIYORDU”

Selim Mamo eski evlerinde çok zor koşullarda yaşadıklarını dile getirdi: Bir gün benim bir kızım mutfağa bulaşık yıkamaya giderken yılan, bacağının üzerine dolaşıyor. Ben de bir gün böyle sırtüstü yatmışım uyumuşum baktım bir şey benim yüzüme geldi. Bir uyandım; bir buçuk metre yılan var evde. Bu kentsel dönüşüm çıkınca evimi kimse söylemeden kepçeyi getirdim kendim yıktım.





Selim Mamo, yıkılmaya yüz tutan mahalledeki caminin de yeniden inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti, “Daha önce namaz kılarken üzerimize su damlıyordu. Şimdi Ayasofya gibi cami oldu. Allah devletimizden, burada çalışanlardan razı olsun” sözleriyle anlattı.





“BU YATIRIMI YAPMAYI HERKES BECEREMEZ”

Kentsel dönüşüm sayesinde mahallenin alt yapıya kavuştuğunu belirten Güney Malkoçoğlu ise “Daha önce hastamız olunca sırtımızda taşıyorduk” dedi.





Kışın kapanan yolları küreklerle açmak zorunda kaldıklarını anlatan Mesut Adam da “Yapılan zaten ortada. Bu hizmet ile ilgili olumsuz düşünecek kimse yoktur. Bu kadar küçük bir yere bu yatırımı yapmayı herkes beceremez” diye konuştu.









YÖRESEL MİMARİNİN SİMGESİ, TURİZMİN GÖZDESİ OLACAK

Projenin devam eden 2. etap çalışmaları kapsamında 173 konut, 26 dükkan, 1 otel, 2 yer altı otoparkı, 1 hamam, 1 fırın ve misafir konaklama inşa edilecek. İki etabın da tamamlanmasıyla birlikte bölgeye Mardin’e özgü mimariyle tasarlanmış 233 konut ve 88 iş yeri kazandırılmış olacak. Dara Antik Kenti’ne yakın olan ve Mardin’in turizm güzergahında yer alan ilçenin yeni çehresiyle bölgeye daha fazla turist çekmesi bekleniyor.



