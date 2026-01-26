Marmara Denizi’nde tarihi torik bolluğu

Türkiye’de su ürünleri üretimi ve balıkçılıkta yakalanan ivme, 2026 yılına Marmara Denizi’nde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyle taşındı. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, balıkçıların “torik akını” olarak tanımladığı yoğun avcılık hareketliliği yaşanırken, yılbaşından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığı bildirildi. Uzmanlar, bu ölçekte bir bolluğun 30-40 yıldır görülmediğine dikkat çekiyor.

REKOR KIRILDI

Türkiye 2025 yılında su ürünleri üretiminde yeni bir rekora imza attı. Avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri dahil toplam üretim 1 milyon tonu aşarken, hamsi avcılığı 245 bin ton seviyesine ulaştı. Sektörün dış ticaretteki performansı da yükselişini sürdürdü; su ürünleri ihracatı 2,2 milyar doları geçerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Bu genel tabloya ek olarak, 2026’nın ilk aylarında Marmara Denizi’nde gözlenen torik bolluğu, balıkçılık açısından ayrı bir başlık oluşturdu. Palamutun bir üst boyu olarak bilinen ve her biri 3 kilogramın üzerinde olan toriklerin, İstanbul ve Tekirdağ açıklarında yoğun sürüler halinde av verdiği belirtildi. Balıkçılar, uzun yıllardır bu büyüklükte ve yoğunlukta torik sürüleriyle karşılaşmadıklarını, benzer görüntülerin ancak eski İstanbul fotoğraflarında yer aldığını ifade ediyor.

250 MİLYON TL’LİK GELİR

Yılbaşından bu yana avlanan 500 tonu aşkın torik sayesinde balıkçıların yaklaşık 250 milyon liralık gelir elde ettiği değerlendiriliyor. Torik bolluğu, piyasaya da yansıdı. İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, daha önce nadir bulunan toriğin sofralarda artık daha sık yer aldığını belirterek, “Önceden torik çifti 8 bin lira civarındaydı. 1 Ocak’tan bu yana 3 bin 500 liraya kadar düştü” dedi. Can, genellikle lakerda yapımında kullanılan toriğin bu yıl artan miktar nedeniyle taze tüketiminin de yaygınlaştığını vurguladı.

KISA SÜRELİ BİR AV

Balıkçı kaptanları da sezonun sıra dışı geçtiğine dikkat çekiyor. 1976’dan bu yana ailesiyle birlikte balıkçılık yapan, kendisi de 25 yıllık tecrübeye sahip kaptan Doğan Ege, son bir ayda Marmara’da “muazzam derecede” bir torik akını yaşandığını söyledi. Ege, toriğin genellikle derin sularda ve sınırlı bölgelerde kısa süreli av verdiğini hatırlatarak, “Normalde senede on gün sürer, belki bir gün avlayabilirsiniz. Bu sene Silivri, Tekirdağ, Marmara Adası ve Kapıdağ açıklarında çok yoğun bir hareketlilik oldu” ifadelerini kullandı.







