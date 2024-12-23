Mazhar Alanson yeni öykü kitabını imzaladı

Usta sanatçı Mazhar Alanson, katıldığı programda “Sanatçının Öyküsü” şarkısının kitap olmasından duyduğu sevinci dile getirdi. Küçük okurlarıyla da bir araya gelen Alanson, kitapla aynı adı taşıyan söz ve bestesi kendisine ait şarkısını da gelenler için seslendirdi. Alanson yaptığı açıklamada, Turkuvaz Yayın Grubu’ndan bu besteyi kitaplaştırma teklifi geldiğinde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyleyerek “Bu şarkının masal kitabı olması hoşuma gitti, çok da güzel hazırlamışlar. Torunum almış, annesi okumuş. Benim için ilk defa olan bir şey ve biraz geç kaldım. Böyle bir şarkımın masal kitabı olmasını düşünenlere teşekkür ederim” dedi.