Mazhar Alanson yeni öykü kitabını imzaladı

Usta şarkıcı Mazhar Alanson’un “Sanatçının Öyküsü” isimli yeni kitabı için Bağdat Caddesi D&R şubesinde imza günü yapıldı.
Usta sanatçı Mazhar Alanson, katıldığı programda “Sanatçının Öyküsü” şarkısının kitap olmasından duyduğu sevinci dile getirdi. Küçük okurlarıyla da bir araya gelen Alanson, kitapla aynı adı taşıyan söz ve bestesi kendisine ait şarkısını da gelenler için seslendirdi. Alanson yaptığı açıklamada, Turkuvaz Yayın Grubu’ndan bu besteyi kitaplaştırma teklifi geldiğinde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyleyerek “Bu şarkının masal kitabı olması hoşuma gitti, çok da güzel hazırlamışlar. Torunum almış, annesi okumuş. Benim için ilk defa olan bir şey ve biraz geç kaldım. Böyle bir şarkımın masal kitabı olmasını düşünenlere teşekkür ederim” dedi.
ÇOCUKLAR ALİ DESİDERO’YU DA SEVMİŞTİ
Alanson, 1990’da yayınlandığında “Ali Desidero” isimli şarkısının çocukların ve gençlerin çok ilgisini çektiğini belirterek, “O bir çocuk şarkısı değildi ama herkes klibini yaptı” diye konuştu. Kitapla ilgili güzel tepkiler aldığını söyleyen Alanson, minik okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Mazhar Alanson’un yeni kitabı, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor. Onur Ayboğa’nın resimlediği eserin yayın editörlüğünü Gülnar Mızrak, grafik tasarımını ise Burcu Bayam üstlendi.