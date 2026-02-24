Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sürpriz transfer: Macar kralı Mattias rolüyle dahil oldu

TRT 1 ekranlarının Salı akşamlarına damga vuran dev prodüksiyonu Mehmed Fetihler Sultanı, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Miray Yapım imzası taşıyan ve tarihi gerçeklikleri estetik bir dille harmanlayan dizi, her geçen hafta derinleşen senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Senaryosunu Ozan Bodur’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunu ise Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın paylaştığı bu iddialı proje, kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle hikayenin kapsamını genişletiyor.

Son olarak genç kuşağın dikkat çeken yeteneklerinden Recep Usta, dizinin ana aksında önemli bir yer tutacak olan yeni karakteriyle ekibe dahil oldu. Başarılı oyuncunun katılımı, hem sektörde hem de dizinin sadık takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Bu yeni kan değişimi, yapımın uluslararası siyaset dengelerini işleyen bölümlerine taze bir soluk kazandırmayı hedefliyor.