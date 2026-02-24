Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sürpriz transfer: Macar kralı Mattias rolüyle dahil oldu

Başarılı oyuncu Recep Usta, TRT1 ekranlarının iddialı yapımı Mehmed Fetihler Sultanı kadrosuna Macar kralı Mattias karakteriyle katılarak Fatih Sultan Mehmed’in tarihteki en güçlü rakiplerinden birini canlandırmaya hazırlanıyor.
TRT 1 ekranlarının Salı akşamlarına damga vuran dev prodüksiyonu Mehmed Fetihler Sultanı, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Miray Yapım imzası taşıyan ve tarihi gerçeklikleri estetik bir dille harmanlayan dizi, her geçen hafta derinleşen senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Senaryosunu Ozan Bodur’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunu ise Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın paylaştığı bu iddialı proje, kadrosuna dahil ettiği yeni isimlerle hikayenin kapsamını genişletiyor.
Son olarak genç kuşağın dikkat çeken yeteneklerinden Recep Usta, dizinin ana aksında önemli bir yer tutacak olan yeni karakteriyle ekibe dahil oldu. Başarılı oyuncunun katılımı, hem sektörde hem de dizinin sadık takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Bu yeni kan değişimi, yapımın uluslararası siyaset dengelerini işleyen bölümlerine taze bir soluk kazandırmayı hedefliyor.
- Usta, dizide Fatih Sultan Mehmed'in en dişli rakiplerinden biri olan Macar Kralı Matthias karakterine hayat verecek.
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon ve oyuncu detayları
- TRT'nin dönem dizisi, Serkan Çayoğlu'nun başarılı Fatih Sultan Mehmed performansıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yapılan son transferle birlikte dizinin çatışma dinamiği Avrupa eksenine kayıyor.
- Yeni Karakter: Macar Kralı Matthias (Recep Usta)
- Rolün Önemi: Fatih Sultan Mehmed'in batıdaki en güçlü ve stratejik rakiplerinden biri.
- Yayın Günü: Her Salı TRT 1 ekranlarında.