'Meryem' oyunu Gazze'deki dramı anlattı

Her yıl tiyatro günleri düzenlediklerini, geçen yıl Filistin ile ilgili tiyatro oyunu sergilemek istediklerini ancak konuyla alakalı bir oyun bulamadıklarını söyleyen Alican, “O zaman madem bu alanda tiyatro oyunu yok, biz yazalım. Bizden sonra başkaları da yazar ve tiyatro sanatının daha fazla ilgilendiği bir mesele olur” dedi. Oyunun Muş’tan sonra ilk kez Ankara’da sahnelendiğini belirten Alican, amaçlarının oyunu bütün Türkiye’ye duyurmak olduğunu ifade etti.