'Meryem' oyunu Gazze'deki dramı anlattı

'Meryem' oyunu Gazze'deki dramı anlattı

04:0015/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Oyuncu kadrosunda Defne Çoban Kulcu, Diyar Kaplan, Filiz Kamış ve Ferda Çelik yer alıyor.
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’ın Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı “Meryem” adlı tiyatro oyunu Ankara’da sahnelendi. MEB Şura Salonu’ndaki oyunda, İsrail, Türk ve Filistinli 3 kadının hikâyesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajları verildi. Oyunun yönetmenliğini Dr. Tuğrul Gökmen Şahin yaparken, oyuncu kadrosunda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nden Defne Çoban Kulcu, Diyar Kaplan, Filiz Kamış ve Ferda Çelik yer alıyor.


MUŞ’TAN SONRA ANKARA’DA SERGİLENDİ

Her yıl tiyatro günleri düzenlediklerini, geçen yıl Filistin ile ilgili tiyatro oyunu sergilemek istediklerini ancak konuyla alakalı bir oyun bulamadıklarını söyleyen Alican, “O zaman madem bu alanda tiyatro oyunu yok, biz yazalım. Bizden sonra başkaları da yazar ve tiyatro sanatının daha fazla ilgilendiği bir mesele olur” dedi. Oyunun Muş’tan sonra ilk kez Ankara’da sahnelendiğini belirten Alican, amaçlarının oyunu bütün Türkiye’ye duyurmak olduğunu ifade etti.


