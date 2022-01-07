Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Örnek niteliğinde emsal karar Adana'dan Osmaniye'ye giderken emniyet kemeri takmadığı için plakaya kesilen 144 lira ceza, Bahçe Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi. Mahkemenin, "Ceza kişiye kesilir" diyerek iptal ettiği karar emsal niteliği taşıyor.

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