Hayat MÖ 4 bin yılına aitler Biri hurdacıda diğeri inşaat kazısında bulundu
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M.Ö. 4 bin yılına aitler: Biri hurdacıda diğeri inşaat kazısında bulundu

Trabzon'da biri tünel inşaatında diğeri ise bir hurdacıda, geç kalkolitik sonu ile ilk tunç çağı başına ait, milattan önce 4 bin sonu ile 3 bin yılı başına tarihlenen 2 mızrak ucu bulundu. Mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi.
Mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi.

Trabzon'da sürdürülen Boztepe tünel inşaatı sırasında ismi açıklanmayan bir kişi tarafından mızrak ucu bulundu. Kentte, hurdacıda bulunan bir diğer mızrak ucu da Abidin Karbuzoğlu tarafından satın alınarak muhafaza edildi. İki vatandaş, ellerindeki mızrak uçları için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleriyle temasa geçti. KTÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Hülya Çalışkan Akgül ile Doç. Dr. Serkan Demirel ile Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz’ün incelediği mızrak uçlarının geç kalkolitik sonu ve ilk tunç çağı başına ait olduğu değerlendirildi.

  • Milattan önce 4 bin sonu ile 3 bin yılın başına tarihlenebileceği ifade edilen, en büyüğü yaklaşık 30 santimetre olan mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi.


Milattan önce 756’da kurulduğu belirtilen Trabzon’un geçmişinin mızrak uçlarıyla 5 bin yıl öncesine kadar uzandığı değerlendirildi. Mızrak uçları Trabzon Ticaret Odası (TTSO) müzesine konuldu.

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'Arslantepe Höyüğü'ndeki buluntular ile aynı'

Trabzon’da arkeolojik yüzey araştırmaları yapan ekibin sorumlusu Dr. Hülya Çalışkan Akgül, müzeye teslim edilen mızrak uçlarının savaş silahı olarak kullanılmadığını ancak statü göstergesi olabileceğini düşündüklerini söyledi. Akgül, "Malatya Arslantepe’de milattan önce 4 bin yılın sonu dediğimiz 3350-3100 yılları arasına Yukarı Fırat bölgesinde erken devlet sistemine ait bir yerleşmede buna benzer mızrak uçları ile kılıçlardan oluşan 21 adet silah grubu çıkmıştı. Bunlar Arslantepe’de kamusal alan içerisinde saray olarak nitelendirilen yerler veya mezarlarda tespit edilmişti. Özelliği, az sayıda olması ve çoklu kaynak dediğimiz Anadolu’nun farklı yerlerinde bulunan ham madde kaynakları kullanılarak yapılmasıydı.

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  • Arslantepe Höyüğü’ndeki bu silah grubu buluntuları ile Karadeniz’deki ham madde kaynakları örtüşüyor. Bugüne kadar bunları ispatlayacak arkeolojik materyal çıkmamıştı. Bu mızrak uçları, üzerinde arkeometrik analizler yaparak kullanılan ham maddenin nasıl işlendiği, kökeni, çıkacak maden elementlerinin değerlerine göre Anadolu’da hangi kazı yerlerinde eşleştirme yapılıp yapılamayacağınının belirlenmesini istiyoruz” dedi.

‘Trabzon'un tarihini değiştirecek parçalar bulduk'


Mızraklardan başka bölgenin arkeolojik tarihini değiştiren farklı bulguları da tespit etiklerini açıklayan Akgül, “Arkeologlar olarak Trabzon’da yaptığımız çalışmalar sırasında Düzköy’de bir mağarada obsidyen taşından üretilmiş silah aletleri tespit ettik. İncelenerek kesin yaşının belirlenmesi için Kanada’ya gönderdik. Yine uzun süredir yaptığımız yüzey araştırmaları sırasında Doğu Anadolu'da görülen buluntuların özelliklerine sahip Erken Demir çağına ait olduğunu düşündüğümüz seramik parçaları bulduk. O devre kültürü için bugüne kadar Doğu Karadeniz dağları sınır olarak alınıyordu. Bu seramik malzemenin varlığına dayanarak Doğu Karadeniz dağlarının aşılıp kuzeye geçildiğini söyleyebiliriz. Bölgemizin ve Trabzon’un tarihinin keşfi için detaylı arkeoloji çalışmasına ihtiyaç var” diye konuştu.

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