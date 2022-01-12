Mukaddes Çıtlak'ın kitabı Ketebe Yayınları'ndan çıktı: İbret olsun diye yazdım

Geçtiğimiz Kasım ayında Ketebe Yayınları’ndan çıkan Kalbimden Kalemime şiir kitabı, yıllarca Kur’an kursu hocalığı yapmış Mukaddes Çıtlak’ın ilk eseri.
Yazarın 82 yıllık hayatının farklı zamanlarında kaleme aldığı şiirleri Kalbimden Kalemime ile kitaplaştı. Halen Kur’an kursu öğreticiliği yapan Mukaddes Çıtlak’ın yeni eserinde Kur’an’ın ve İslam’ın izlerini görmek mümkün.
Zamanında okuduğu bir hikâyeden esinlenerek kaleme aldığı Kalbimden Kalemime şiirinin ortaya çıkış sürecini ise şu sözlerle özetliyor: “Şiirimde, bir çocuğun okuduğum hikâyesini anlattım. Küçük bir çocuk o yüreğiyle büyüklerin bile çoğu zaman gösteremeyeceği bir hassasiyetle, abdest alırken ağlıyordu. Öyküyü, ibret alalım diye şiirleştirdim. Fonetik olarak şiirsel hali hoşuma gitti.”
REKLAM
Edebiyat ve resimle arasının çok iyi olduğunu da aktaran yazar, “Edebiyat ve resim hakikaten benim yolum gibiydi. Öğretmenlerim ressam veya resim hocası olmamı çok isterlerdi” diye bahsediyor eski günlerden. Bir süre Şadırvan dergisinde yazan Mukaddes Çıtlak, “Yazılarımla amacım davaya hizmetti” diyor.