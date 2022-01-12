Mukaddes Çıtlak'ın kitabı Ketebe Yayınları'ndan çıktı: İbret olsun diye yazdım

Geçtiğimiz Kasım ayında Ketebe Yayınları’ndan çıkan Kalbimden Kalemime şiir kitabı, yıllarca Kur’an kursu hocalığı yapmış Mukaddes Çıtlak’ın ilk eseri.

Yazarın 82 yıllık hayatının farklı zamanlarında kaleme aldığı şiirleri Kalbimden Kalemime ile kitaplaştı. Halen Kur’an kursu öğreticiliği yapan Mukaddes Çıtlak’ın yeni eserinde Kur’an’ın ve İslam’ın izlerini görmek mümkün.

OYNAT 01:48 KETEBE Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan: Uluslararası alanda yayın yapma hedefimiz var Yayın hayatına 2018 yılında başlayan Ketebe Yayınları, 3 yılı geride bıraktı. Yayınevlerinin süreli yayınlardan farklı olduğunu ve kendi geleneğini oluşturması gerektiğine dikkat çeken Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, 'Yayınevinde önemli olan insan kaynağıdır. Editörlerimiz, çevirmenlerimiz, danışmanlarımızla, ciddi bir entelektüel birikimi okuyucuya yansıtıyoruz. Sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da yayın yapmayı düşünüyoruz' dedi.



Kitapların hem geçmişi hem de geleceği bir arada düşünen insanların ortaya koyduğu eserler olarak tanımlayan ve her yayınevinin kendi geleneğini oluşturması gerektiğine dikkat çeken Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, 'Ketebe Yayınları'nda amacımız bir gelenek oluşturmaktı. Bu hemen olmaz, bir süreli yayın belki ilk sayısında kendini gösterir ama bir yayın evi yavaş yavaş inşa edilir. Biz kitaplarımızı açtıkça ne yapmaya çalıştığımızı hem yayına, hem okura, hem de entelektüel kamuoyuna göstermeye başladık.' ifadelerini kullandı.

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Amacı davaya hizmetti

Zamanında okuduğu bir hikâyeden esinlenerek kaleme aldığı Kalbimden Kalemime şiirinin ortaya çıkış sürecini ise şu sözlerle özetliyor: “Şiirimde, bir çocuğun okuduğum hikâyesini anlattım. Küçük bir çocuk o yüreğiyle büyüklerin bile çoğu zaman gösteremeyeceği bir hassasiyetle, abdest alırken ağlıyordu. Öyküyü, ibret alalım diye şiirleştirdim. Fonetik olarak şiirsel hali hoşuma gitti.”

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Edebiyat ve resimle arasının çok iyi olduğunu da aktaran yazar, “Edebiyat ve resim hakikaten benim yolum gibiydi. Öğretmenlerim ressam veya resim hocası olmamı çok isterlerdi” diye bahsediyor eski günlerden. Bir süre Şadırvan dergisinde yazan Mukaddes Çıtlak, “Yazılarımla amacım davaya hizmetti” diyor.