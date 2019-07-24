Hayat Namaz kılan çocuk hediyeyi kapıyor
AKTÜEL

Namaz kılan çocuk hediyeyi kapıyor

Namaz kılan çocuk hediyeyi kapıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Çamdibi Köyü İmam Hatibi Davut Berber’in çocukların camide ibadet etmesi için uyguladığı yöntem takdirle karşılanıyor.

Haber Merkezi IHA
Namaz kılan çocukların ödüllerini köy halkı alıyor.
IHA
Namaz kılan çocukların ödüllerini köy halkı alıyor.
IHA

Namaz kılmayı en kısa sürede öğrenen ve camide namaz kılan yaz Kur’an kursu öğrencileri, cami imam hatibi ve köylüler tarafından ayakkabı, elbise ve halı sahada bedava maç yapmak gibi hediyelerle ödüllendiriliyor.

Cami İmam Hatibi Davut Berber, yaptığı açıklamada, ’’Yaz Kur’an kursu öğrencilerimiz köyümüzde yoğun katılımla camimize geliyorlar. Vakit namazlarını cemaatimizle kılan ve hatasız olarak namaz kılmayı öğrenen öğrencilerimize puan veriyoruz ve ödüllendiriyoruz. Bu rekabet ortamı onlardaki öğrenme azmini arttırıyor. Amacımız inancı sağlam, dinini iyi öğrenen bir nesil yetiştirmek. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Köylülerimize öğrencilerimiz için aldıkları hediyeler için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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