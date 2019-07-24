Namaz kılan çocuk hediyeyi kapıyor

Namaz kılmayı en kısa sürede öğrenen ve camide namaz kılan yaz Kur’an kursu öğrencileri, cami imam hatibi ve köylüler tarafından ayakkabı, elbise ve halı sahada bedava maç yapmak gibi hediyelerle ödüllendiriliyor.

Cami İmam Hatibi Davut Berber, yaptığı açıklamada, ’’Yaz Kur’an kursu öğrencilerimiz köyümüzde yoğun katılımla camimize geliyorlar. Vakit namazlarını cemaatimizle kılan ve hatasız olarak namaz kılmayı öğrenen öğrencilerimize puan veriyoruz ve ödüllendiriyoruz. Bu rekabet ortamı onlardaki öğrenme azmini arttırıyor. Amacımız inancı sağlam, dinini iyi öğrenen bir nesil yetiştirmek. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Köylülerimize öğrencilerimiz için aldıkları hediyeler için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

HAYAT Trabzonspor forması unutulan bir sanatı hatırlattı

HAYAT Tarlasını sürerken 200 yıllık tahıl ambarı buldu