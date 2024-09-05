Narin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Özel ekip zamanla yarışıyor 12 dakikalık sırrın peşine düştü

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.









Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.









Dakika dakika neler olmuştu?

Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi.





Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.





Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi.





Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.









Yer altı görüntüleme cihazıyla mezarlık arandı

Öte yandan, Diyarbakır'da, 15 gündür kayıp olan Narin Güran'ın arama çalışmalarında, bugün ilk kez yer altı görüntüleme cihazları ile arama yapıldı.





Tavşantepe Mahallesinde bugün Cumhuriyet savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla özellikle son dönemlerde ölenlerin gömüldüğü yeni mezralarda inceleme gerçekleştirildi.





Aselsan tarafından üretilen yer altı görüntülüme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren aramalarda, Narin'e ait bir emareye rastlanmadı. Çalışmalar kapsamında, yerin 6 metre derinliğinde koku alabilin jandarma köpeği de kullanıldı.









Tutuklu amca Salim Güran'dan şoke eden savunma

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan amca Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi.





Amca Salim Güran iddiaları yalanlayarak, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını ileri sürdü.













"Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu"

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti.





Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Salim Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.









Whatsapp mesajlarını neden sildi?

Amca Salim Güran, telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Kardeşim Arif mermileri yakalandığında 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim" iddiasında bulundu.









Bakan Tunç'tan flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Her iki suç bakımından kuvvetli şüphe olduğu kanaatine vardığı için Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararı verdi.





Kasten öldürme şüphesi de var yargıda, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütülmesi bakımından bu iki suç yönünden tutuklamaya sevk edildi" dedi.





Soruşturmada diğer delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran Tunç, "Gerek adli tıp, gerek diğer çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.









Sosyal medyada dikkat çeken yorum: Bir tek ıslak mendil alıp...

Ayrıca, Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları şaşkınlık yarattı.





Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen benzin istasyonu çalışanı, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazdı.





Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurguladı.









"Narin'in üzerinde koyu kahve bir battaniye vardı…"

Benzin istasyonu çalışanı yazdığı yorumda "HTS kayıtlarında Salim Güran'ın Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var.





Salim Güran Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor petrole giriyor ve yalnızca ıslak mendil alıyor.





Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi ile de görüşüyordu. Olay günü Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı.





Salim Güran olaydan 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor bu sefer sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış" ifadelerini kullandı. Çatalca'nın bu yorumu sonrası jandarmaya giderek ifade verdiği bilgisine ulaşıldı.



