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Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

10:5414/04/2025, Pazartesi
DHA
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Perulu yazar Mario Vargas Llosa
Perulu yazar Mario Vargas Llosa

2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Perulu yazar Mario Vargas Llosa'ın, hayatını kaybettiği açıklandı.

2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Çocukları Alvaro, Gonzalo ile Morgana tarafından imzalanan ve Alvaro tarafından sosyal medyadan paylaşılan mektupta, “Babamız Mario Vargas Llosa'nın bugün Lima'da, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Aramızdan ayrılışı dünyanın dört bir yanındaki akrabalarını, dostlarını ve okurlarını üzecek ama umuyoruz ki onlar da bizim gibi, uzun, macera dolu, verimli bir yaşam sürdüğü ve arkasında kendisinden daha uzun yaşayacak bir eser bıraktığı gerçeğiyle teselli bulacaklardır” ifadelerine yer verildi.




#Nobel Edebiyat Ödülü
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