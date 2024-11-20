Nöroloji uzmanı açıkladı: Bu şekli çizememek erken bunama belirtisi

En sık görülen tipi Alzheimer hastalığı, ancak farklı türleri de var.

En sık görülen tipi Alzheimer hastalığı, ancak farklı türleri de var.

demansın erken belirtilerini tespit etmek için oldukça etkili bir yöntem. Bu test, hafıza kaybı yaşayan kişilerin beynindeki bilişsel fonksiyonların ne durumda olduğunu ölçebiliyor.

demansın erken belirtilerini tespit etmek için oldukça etkili bir yöntem. Bu test, hafıza kaybı yaşayan kişilerin beynindeki bilişsel fonksiyonların ne durumda olduğunu ölçebiliyor.

X'te testin bir görüntüsünü paylaşan Dr. Ramirez-Bermudez, bunu, İngiltere'de yaklaşık 944 bin kişiyi etkileyen demans da dahil olmak üzere nörolojik hastalıkları olan hastaları tespit etmenin 'en kolay ve en ucuz yollarından biri' olarak nitelendirdi.