Pediatride dönüşüm

Saliha Engin
04:009/01/2026, Cuma
9/01/2026, Cuma
Günümüz pediatrisinde teknoloji, yapay zekâ ve bireyselleştirilmiş tıp uygulamalarıyla birlikte köklü bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu değişim, “Pediatri 2.0: Değişim Başladı” temasıyla düzenlenen Cerrahpaşa 5. Pediatri Günleri’nde, çocuk sağlığında yeni yaklaşımlar ve güncel bilimsel gelişmeler çerçevesinde ele alındı. Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç da pediatrik uykuda yeni nesil tanı yöntemlerini anlattı. Çocuklardaki uyku bozukluklarının aslında çoğu zaman atlanan çok ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Kılınç, şunları dile getirdi: “Uyku bozukluklarının değerlendirilmesi evlerde yapılabiliyor ve çok daha basit. Kola ya da vücuda yerleştirilen herhangi bir cihaz ya da giyilebilen bir cihazla çocuklardaki uyku bozuklukları sorununu, yapay zekanın da yardımıyla değerlendirebiliyoruz. Artık kişiselleştirilmiş tedavi yapabiliyoruz. Çünkü her hastada uyku bozukluğunun altında yatan neden aynı değil. Dolayısıyla yapay zekayı kullanarak da biz bu kişiye özel tedavi yapabiliyoruz.”


#pediatri
#teknoloji
#yapay zeka
