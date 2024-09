Pervari dağlarından Kastamonu kanyonlarına

Hâlâ öyle miyim bilmiyorum. Allah’ın lütfuyla geldiğim 80 yaşıma rağmen, dağlardan, vadilerden, ormanlardan söz açıldığında, sanki bana bir şeyler oluyor! Hâlâ hasretini çektiğim Ağrı Dağı’na çıkmayı, Türkistan bozkırlarında Timur’la at yarıştırmayı, Muhammed İkbal’le Himalayalara tırmanmayı, Malik b. Nebi ile Aures Dağları’nda Fransız işgalcileri kovalamayı, İzzetbegoviç’le Sarayevo’da yer altı tünellerini kazmayı, “insanlık tarihinin en habisleri” olan Yahudileri Kudüs sokaklarında kovalayan eli sapanlı mücahit çocuklara eş olup, onlara taş toplamayı hayal ediyor; kendi kendime hem gülüyor hem ağlıyorum.

Dağ, kanyon, kayalık, dere, orman, ağaç, kuş, keklik, kısaca Allah’ın tabiatta yarattığı her tabiilik benim en yakın dostum, dertdaşım, yoldaşım olurlar rahmetli Sadreddin Öztoprak Hoca’nın, kendi adaşı olan Mele Sadreddin Yüksel Hoca için söylediği gibi. Üstelik hiçbir bedel istemeden…

Tabii ki, Pervari’deki çocukluk yıllarımda, ufkum bilgime bağımlı olduğu için, Çin Seddi’ne çıkmayı, insanoğlunun “can korkusu” havliyle neler yapabileceğini hayal bile edemezdim. Topu topuna, çapı 10 km. olan Pervari ve civarı çemberinin içinde nerede çeşmeler var, hangi kayalıklara tırmanmak daha zevkli, hangi dağ yamacının kenger ve çiğdemleri daha lezzetli; kendi elimle yaptığım, tarihte misli bulunmayan kızağımla hangi buzlu yollardan kayacağımı öylesine ezberlemiştim ki, her sene gün dönümlerinde; ilkbaharın nergislerini, bahçemizi çevreleyen diken ağaçlarının dibindeki menekşeleri, sonbaharda kuşlar tarafından yarısı gagalanıp, sadece kabuğu bırakılmış olan sarı ve siyah incirleri hangi ağaçlardan toplayacağımı ezberlemiştim âdeta… Dibinde çok güzel mantarların yetiştiği, “heliz” bitkisinin kuruyan dallarından at heykeli iskeletini yapıp güçlü otlarla bağladıktan sonra, olgunlaşmış incirleri ona yapıştırarak at şekline getirdiğimi düşündükçe, çektiğim “âh!”lar nutkumu kesiyor, bu düşüncelerimin yaşı seksene varmış bir insana yakışmadığını söylüyor…