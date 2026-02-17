Radyonun yılsızları Esenler'de parladı

Esenler Belediyesi’nin 13 Şubat Dünya Radyo Günü kapsamında düzenlediği “Radyonun Yıldızları Ödül Töreni”, radyo dünyasının sevilen isimlerini ve sanatçıları aynı sahnede buluşturdu. “Radyo Hafızadır” temasıyla düzenlenen gecede, halk oylamasıyla belirlenen 22 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, Türk halk müziğinin usta sanatçıları Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak’a da ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. Esenler Belediyesi ev sahipliğinde ve Radyo Esenler’in medya sponsorluğunda, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen tören, radyo programcısı Cenk Sarıkaya’nın sunumuyla gerçekleştirildi. Törene, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun yanı sıra Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, Radyo Televizyon Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Vedat Gündoğan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkan Yardımcısı Hakan Sarıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Daire Başkanı Dr. Şükrü Şahin Dügencili ile çok sayıda radyo programcısı ve sanatçı katıldı.

RADYO İNSANIN SIRDAŞIDIR

13 Şubat Dünya Radyo Günü nedeniyle her yıl radyo ve radyo programcılarını ödüllendirmeye çalıştıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, radyonun toplum hafızasındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Toplumların geleneklerini devam ettirmesi çok kıymetli. Radyo bazen insanın sırdaşı, bazen gönüldaşı, bazen de yalnızlığını giderdiği en kadim arkadaşıdır. Radyo ve radyoculuk hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Çünkü insan, zaman zaman hoş bir sesi, güzel bir haberi duymaya ya da duygularını paylaşabileceği bir iletişim aracına ihtiyaç duyar.”

Radyo Esenler’in binlerce dinleyicisi bulunduğunu ve radyoların her zaman değerini koruduğunu ifade eden Göksu, “Esenler Belediyesi olarak bu yıl Radyonun Yıldızları’nın beşincisini düzenliyoruz. On binlerce insanımız oylamayla sürece katılıyor ve kendi alanlarındaki en iyi radyocuları seçiyor. Anadolu’da güzel bir söz vardır: ‘Marifet iltifata tabidir.’ Başarıları halk ödüllendiriyor, biz de halkımızın seçtiği isimlere ödüllerini takdim ediyoruz” dedi.

RADYO BİZİM EVİMİZDİ

Bu yıl “Onur Ödülü”ne layık görülen Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk ise radyonun hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

“Böylesine anlamlı bir radyo ödül töreninde bulunmak benim için büyük bir gurur. Çünkü radyo demek benim hayatım demek. Radyo bizim evimizdi, yuvamızdı. Sesimizi oradan duyurduk. Eğer radyo olmasaydı halkımız bizi nasıl tanıyacaktı? Dinleyiciler bizi radyodan duydu, sonra konserlere geldiler. Radyoya minnettarız. Bugün yeniden başla deseler, yine radyoyu seçerim. Türkülerimin hâlâ çalınması ise benim için ayrı bir mutluluk.”

ORGANİZASYONDA YER ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Gecede “Yılın En İyi Erkek Sanatçısı” ödülünü alan Sinan Akçıl da radyonun müzik dünyasındaki önemine vurgu yaparak, “Bugün burada radyo emekçileri için bulunuyoruz. Radyolar sayesinde şarkılarımız dinleyiciye ulaştı. Bu nedenle bugün, radyoları ve radyocuları hatırlamak için çok önemli. Bu organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

YILIN EN İYİLERİ BELLİ OLDU

On binlerce dinleyicinin oylarıyla belirlenen ödüllerde ulusal, bölgesel ve tematik radyoların yanı sıra programcılar, sanatçılar ve müzik grupları da ödüllendirildi. Ayrıca radyoya uzun yıllar emek veren isimlere “Ömür Boyu Başarı Ödülleri” takdim edildi:

Yılın En İyileri Ödülleri

• Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Radyo D

• Yılın En İyi Bölgesel Radyosu: Amasya FM

• Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Number 1

• Yılın En İyi Slow Radyosu: Kalp FM

• Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: TRT Türkü Radyo

• Yılın En İyi İnternet Radyosu: Cide FM

• Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Baba Radyo

• Yılın En İyi Haber Radyosu: 24 Radyo

• Yılın En İyi Spor Radyosu: A Spor Radyo

• Yılın En İyi Uluslararası Türk Radyosu: Kıbrıs Türk FM

• Yılın En İyi Tematik Radyosu: Diyanet Radyo

• Yılın En İyi Üniversite Radyosu: Radyo Dumlupınar

Programcı ve Yayıncı Ödülleri

• Yılın En İyi Radyo Show Programcısı: DoğancanÖzadlı – Süper FM

• Yılın En İyi Radyo Konuk Programcısı: Sunyy ile Delidolu – Radyo Trio

• Yılın En İyi Bölgesel Radyo Programcısı: Gökhan Akbay – Radyo Ömür

• Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Fatih Yıldırım – Alem FM

• Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Aygül Aydın – Radyo D

• Yılın En İyi Uluslararası Türk Radyo Programcısı: Cengiz Bodur – Joy FM

• Yılın En İyi Radyo Haber Spikeri: Meltem Bozbeyoğlu – CNN Türk Radyo

Sanatçı ve Grup Ödülleri

• Yılın En İyi Erkek Sanatçısı: Sinan Akçıl

• Yılın En İyi Kadın Sanatçısı: Merve Özbey