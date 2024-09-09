Resimleri Orta Doğu medeniyetini yansıtıyor

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanatının ana temasını, "medeniyetimizin tarihi ve mirasıyla beslenen insanlık" olarak ifade eden sanatçının sergisi, soyut eserlerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Çalışmalarının "Orta Doğu medeniyetinin ve evriminin gerçekliğini yansıtan bir ayna görevi" gördüğünü ifade eden sanatçı, İstanbul'daki sergisi için heyecanlı olduğunu belirterek, "Singapur, Dubai, Tunus, Mısır'da sergiler açtım. Fakat İstanbul'da daha önce bir sergim açılmamıştı. İstanbul ayrı bir coğrafi merkez ve kendine özgü bir tarihi var. Tarihsel ve kültürel olarak sahip olduğumuz ilişkiler de benim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Sergi, 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.