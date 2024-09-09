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Hayat

Resimleri Orta Doğu medeniyetini yansıtıyor

04:00 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:45 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Lübnanlı sanatçı Raouf Rifai'nin resim sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanatının ana temasını, "medeniyetimizin tarihi ve mirasıyla beslenen insanlık" olarak ifade eden sanatçının sergisi, soyut eserlerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Çalışmalarının "Orta Doğu medeniyetinin ve evriminin gerçekliğini yansıtan bir ayna görevi" gördüğünü ifade eden sanatçı, İstanbul'daki sergisi için heyecanlı olduğunu belirterek, "Singapur, Dubai, Tunus, Mısır'da sergiler açtım. Fakat İstanbul'da daha önce bir sergim açılmamıştı. İstanbul ayrı bir coğrafi merkez ve kendine özgü bir tarihi var. Tarihsel ve kültürel olarak sahip olduğumuz ilişkiler de benim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Sergi, 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.


Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın 55 yıllık Mescid-i Aksa nöbeti sahneye taşınıyor

Oyunbozan Atölye, yeni tiyatro oyunu için gün sayıyor. 1920'de Kudüs'ü terk etmek zorunda kalan son Osmanlı birliğinin şehirde bıraktığı 56 gönüllü askerin tamamı bir yıl geçmeden ülkelerine geri dönmüştü. Ancak biri hariç. 55 yıl boyunca tek başına Mescid-i Aksa'da nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Hasan Onbaşı. Bu gerçek üstü hikaye Oyunbozan Atölye ve Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas öncülüğünde tiyatro sahnesinde oynanacak. 'Aşk Derinlerde Onbaşı' sanat severlere Filistin'in 1920'den 1970'li yıllara kadar nasıl gasp edildiğini, bu süreçte tek başına bir Osmanlı askerinin Mescid-i Aksa'da 55 yıl boyunca ne yaptığını tarihi gerçekleriyle birlikte sunmayı amaçlıyor. Oyunbozan Atölye'nin Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas, oyunun ne zaman sahneleneceğine ilişkin Yeni Şafak'a verdiği röportajda "Eylül ayının 25 ile 30'u arası bir gala düşünüyoruz. Sonrasında inşallah bütün ülkeye ve hatta Orta Asya, Balkanlar herkese bu hikayeyi anlatmak o insanların da bu hikayeden haberdar olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


#Sergi
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