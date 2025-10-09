Saat&Saat ile Fossil'den Kapadokya'da unutulmaz bir deneyim

Saat&Saat’in ev sahipliğinde Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen özel etkinlikte katılımcılar, Fossil’in global marka elçisi Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktör Nick Jonas’ın imzasını taşıyan limitli koleksiyonla tanışma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında aynı zamanda Fossil’in 2025 sezonuna ait yeni saat tasarımları da sergilendi.

Nick Jonas tarafından özel olarak Fossil için tasarlanan bu seçkin koleksiyon, markanın köklü saatçilik mirasını modern detaylarla bir araya getiriyor. Malakit, aventurin ve siyah mermer gibi doğal taşların kullanıldığı kadranlar, klasik saat estetiğine güçlü ve özgün bir yorum katıyor. Jonas’ın kişisel stilinden ilham alan koleksiyon; zamansızlık, şıklık ve güçlü bir karakter ifadesi sunarak dikkat çekiyor.

“American Diner” konseptli bir brunch ile başlayan lansman etkinliğinde davetliler, Nick Jonas Koleksiyonu’nun yanı sıra kadınlara özel Raquel saat koleksiyonunu da yakından inceleme fırsatı buldu. Zarif hatları ve feminen dokusuyla dikkat çeken Raquel koleksiyonu; retro ilhamlı tasarımı, dikdörtgen kasa formu ve hem paslanmaz çelik hem de deri kayış alternatifleriyle klasik ve modern çizgileri bir araya getirdi.

Gün boyunca Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında düzenlenen Jeep Safari turu ise konuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Safari, ünlü heykeltıraş Andrew Rogers’ın inşa ettiği Time&Space heykel parkında Selahattin Anar’ın büyüleyici handpan dinletisiyle taçlandı.

Saat&Saat Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak’ın açılış konuşmasıyla başlayan “American Western” konseptli akşam etkinliğinde, Fossil EMEA bölgesinden sorumlu Pazarlama Direktörü Lisa Lamm de markanın yeni koleksiyonlarının ilham veren tasarım sürecini davetlilerle paylaştı.

Lansmanda Fossil’in Harlow, Raquel, Machine, Crosby saat modelleri ve birbirinden şık takıları sergilendi. Zarif tasarımları ve güçlü karakterleriyle öne çıkan koleksiyonlar, davetliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Konuklar, modeller hakkında detaylı sorular yöneltti, koleksiyonun ilham kaynaklarını ve teknik özelliklerini yakından inceledi.

Gecede, Savaya Art sanatçılarının etkileyici ateş gösterisinin ardından sahne alan Evrencan Gündüz&Uzaylılar ve Ezgi Alaş, canlı performanslarıyla konuklara müzik dolu anlar yaşattı. DJ Abdullah Demir’in setiyle birlikte gece dans ve yüksek tempoyla tam anlamıyla bir kutlamaya dönüştü; Hivda Zizan Alp, Merve Çağıran, Ahmet Haktan Zavlak, Ali Önsöz, Sina Özer gibi isimlerin katılımı da geceye ayrı bir renk kattı.