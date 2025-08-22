Sami Yusuf beklenen İstanbul konseriyle yarın sevenleriyle buluşacak

23 Ağustos’ta Yenikapı Festival Park’ta Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans iş birliğinde düzenlenecek bu özel etkinliğin biletleri satışa çıktığı ilk 3 saat içinde 10 bin adetle rekor düzeyde tükendi. Kısa sürede toplamda 20 bin biletin satılmasıyla birlikte organizatörler yoğun talep karşısında konser alanının kapasitesini artırarak ek kontenjan açtı.

Yıllar sonra İstanbul’da sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanan Sami Yusuf, yeni albümü Ecstasy’i ilk kez bu konserle dünya sahnesine taşıyacak. Türk müziği ve şiirinden aldığı ilhamı farklı kültürlerin zengin gelenekleriyle harmanlayan Yusuf, dinleyicilere sınırların ötesine geçen evrensel bir sanat deneyimi yaşatacak.

Sami Yusuf’un müziğiyle kurduğu derin ve benzersiz bağ, konserlerini yalnızca bir performansın ötesine taşıyor. “Ecstasy: İki Deniz Arasında” konseri de bu anlamda sadece bir müzikal performans değil, insani bir dayanışma hareketi olarak da hafızalarda yer edinecek. Konserden elde edilecek gelirin bir bölümü Gazze’de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.