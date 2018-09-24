24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonu’nun Kültürpark’taki stüdyolarında kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yuman Türk müziğinin ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, vefatının 22. yıldönümünde anılıyor.

Sahnelere bir süre ara verdiği için ayrı düştüğü hayranlarıyla 1996 yılında yeniden buluştuğu TRT stüdyosunda yaşama veda eden Zeki Müren, ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen, eşsiz yorumu ve dillerden düşmeyen çok sayıda eseriyle gönüllerde yaşamını sürdürüyor.

İlk kez "Manolya'' adlı plağıyla 1955 yılında "Altın Plak" ödülü kazanan sanatçı, birçok kurum ve kuruluş tarafından ''yılın sanatçısı'' seçildi. Çok yönlü çalışmalar yapan Müren'in ilk şiir kitabı olan "Bıldırcın Yağmuru" ise 1965 yılında yayımlandı. 200'e yakın bestesi bulunan ve 50 plak çıkaran sanatçının 18 sinema filminde de imzası bulunuyor.

Çok sevdiği evine geri dönemedi

Çalışmalarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen ilk Türk Müziği sanatçıları arasında yer alan "Sanat Güneşi", radyoda canlı solo yayınlarda kullandığı ilk mikrofonun kendisine hediye edildiği stüdyo çekimlerinde hayata veda etti.

İzmir'de yapılacak program çekimleri için Bodrum'daki evinden ayrılan Müren, bir daha çok sevdiği Bodrum'a dönemedi.

Ajda Pekkan ve Muazzez Ersoy'un konuk olarak katıldığı programda kendisine ödül olarak verilen mikrofonu alan, sunucunun yardımıyla yerine oturduktan bir süre sonrafenalaşan Müren'in, 66 yıllık yaşamı, 24 Eylül 1996'da TRT stüdyolarında sona erdi. Müren'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğduğu Bursa'da on binlerce seveninin katıldığı törenle Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

OYNAT 03:04 Sanat Güneşi 22 yıl önce aramızdan ayrıldı 24 Eylül 1996 günü, TRT stüdyosunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yuman Türk müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren, vefatının 22. yıldönümünde anılıyor.





AA

Bodrum'un "Paşa"sı

Bodrum'da "Paşa" olarak da anılan Zeki Müren'in vasiyeti üzerine tüm mal varlığını eşit olarak paylaşan Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı, sanatçıyı unutmadı. İki vakfın Bursa'da yaptırdığı "Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi" ünlü sanatçının yolunu takip eden sanatçı adaylarına eğitim imkanı sunuyor.

Sanatçının ölüm ve doğum yıl dönümlerini unutmayan sevenleri, her yıl 24 Eylül ve 6 Aralık'ta Bursa'daki mezarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müze haline getirilen Bodrum'daki evinde düzenlenen törenlere katılıyor.

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AA

Müze olan evi ziyaretçilerini bekliyor

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000'den bu yana, Zeki Müren'in son yıllarını geçirdiği evin, sanatçının anısına düzenlenen sanat müzesi olarak kullanıldığını söyledi.

Müzeye gelen ziyaretçilerin Sanat Güneş'inin şarkılarıyla müzeyi gezdiğini anlatan Selçuk, iki katlı müzede sanatçının birçok malzemesinin bulunduğunu kaydetti. Müzenin alt katının sanatçının yaşam alanına uygun olarak düzenlendiğini vurgulayan Selçuk, ikinci katın ise kişisel eşyaları, hayranlarından gelen mektuplar, plakları, kasetçalarları, takıları, ödülleri ve fotoğraflarıyla düzenlendiğini dile getirdi.

İnsanların müzeyi gezerken Zeki Müren'in şarkılarını dinlediğini ve güzel bir atmosfer oluştuğunu vurgulayan Selçuk, Müren'in 1976 model klasik aracı ile elinde mikrofon tutan bronz heykelinin de müzenin bahçesinde sergilendiğine işaret etti.

AA Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren, 24 Eylül 1996 tarihinde, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi çok büyük bir halk kalabalığının katıldığı törenle kaldırılan Müren, doğum yeri Bursa’da toprağa verildi. Ölümünün ardından sanatçının Bodrum'da son yıllarını yaşadığı evi Zeki Müren Sanat Müzesi'ne dönüştürüldü.

Muğla'da en çok ziyaret edilen ikinci müze

Bodrum'a gelen yerli ve yabancı misafirlerin Zeki Müren'in kişisel eşyalarının sergilendiği müzeye oldukça fazla ilgi gösterdiğine dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:

"Halkımızın gönlünde taht kuran Zeki Müren'in anısı ilk günkü gibi bu müzede yaşatılıyor. Halkımız çok yoğun ilgi gösteriyor. Bu, müzemizin ziyaretçi sayısına da yansıyor. Her yıl ortalama 60 bin kişi müzeyi ziyaret ediyor. Muğla'da en çok ziyaret edilen ikinci müze burası. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı ziyaretçileri de biz burada ağırlıyoruz. Her geçen gün artan bir ilgi var ve bunu görebiliyoruz. Geçen yıl 60 bin civarında olan ziyaretçi sayımız bu yılın ilk 9 ayında 60 bine ulaştı. Yıl sonunda geçen yıl ki ziyaretçi sayısının üstüne çıkacağız. Bunun için de mutluyuz."

İlçeye gelen ve Zeki Müren'in müzesini de gezen bazı tatilciler, sanatçının eşyalarını fotoğraflama şansı da yakalıyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler Zeki Müren'in kullandığı eşyalarını, fotoğraflarını ve kostümlerini görmenin heyecanını yaşıyor.