Senenin Yıldızları Ödülleri 15.kez sahiplerini buldu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde Yıldız Holding’in 15.'sini düzenlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni'nden yola çıkararak 'Yıldızlarımızın bu başarısını kutlamak için bir aradayız' başlıklı bir yazı yayımladı.





BEST PRACTICE, YILDIZLARIMIZIN BU BAŞARISINI KUTLAMAK İÇİN 15. KERE BİRARADAYIZ

Lider bir küresel Türk şirketi olarak, Yıldız Holding’de büyük önem verdiğimiz geleneklerimizden biri de marifete iltifat etmektir. Her sene büyük bir heyecan içinde beklediğimiz Senenin Yıldızları Ödül Töreni Çarşamba günü Ülker Sports Arena’da gerçekleşti. 2022 yılı boyunca dünyanın dört bir yanında, ortak hedefler için gayret gösteren çalışma arkadaşlarımın başarılarını farklı kategorilerde ödüllendirdik. Her güne değer ve güç katan on binlerce yıldız çalışma arkadaşımın, geleceğe ilham verirken sürdürülebilir bir dünyanın inşasında da aktif rol oynadığına tanık olmak benim için ziyadesiyle iftihar verici!





Bu etkinlik her bir ekibin başarılarını ve gayretlerini tüm şirketlerimiz nezdinde görünür kılıyor, bu herkesi şevklendiriyor. Bir diğer faydası da global bir “sharing best practice” yani dünyadaki en iyi uygulamaların tüm ekiplerce görülebiliyor olması. Nijerya’daki bir uygulamadan Çin’deki ekiplerin ilham alabildiğini düşünün, ne güzel değil mi?





Bir diğer kıymetli yanı takımdaşlık ruhunu pekiştiriyor olması. Ekip üyeleri özverili gayretlerle ve ortak akılla hayata geçirilen projelerle başarıya ulaşıyorlar. Bu dayanışmayı güçlendiriyor. Zaten başarının en güzeli, ortak çabayla kazanılandır! Üstelik tüm çalışanlarımızın dahil olduğu ödül törenine “Ülker Dostlarımız” da her sene dahil oluyorlar.





Köklerimizden, global değerlerimizden ve yenilikçi yaklaşımımızdan aldığımız güçle yürüttüğümüz, iş birliğine dayalı çalışmalarımızın etkileyici sonuçları, paylaşmanın mutluluğuyla pekişiyor. Ödül alan tüm yıldız ekiplerimizi canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarım bilmeli ki her gün ortak bir hedef doğrultusunda sizlerle yürüyor olmak benim için çok keyifli. Ödül alan projeler ve ekipler kadar her birinizi de çabalarınız ve emeğiniz için tebrik ediyorum. Üstelik her yerde, her vesile ile sohbetlerimde kulaklarınızı çınlatıyorum. İlgili videoyu makalede bulabilirsiniz.





Sizlerle makalede Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve CEO’muz Mehmet Tütüncü ’nün ödül töreninde yaptığı konuşmayı paylaşmak istedim.









Senenin Yıldızları Ödül Töreni-Mehmet Tütüncü Açış Konuşması

"Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli misafirler,





Senenin Yıldızları Ödül Töreni’nin 15’inci yılında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.





Bugün, 2022 yılında hayata geçen başarılı projeleri kutladığımız çok özel bir gün.





Bugüne kadar bu sahnede yaptığım her konuşmada:





bir önceki yılın finansal sonuçlarını,

elde ettiğimiz başarıları,

aldığımız ödülleri ve

şirketlerimizdeki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyordum.

Bu yıl ise konuşmamda bu bilgileri kısa bir filmle sizlere aktaracağım. Bana iki dakika müsaade… Filmden sonra tekrar sizlerleyim."





Evet arkadaşlar, filmin sonundaki cümleyi bir kez daha vurgulamak istiyorum: Bu başarı hepimizin.





Global ölçekte ve Türkiye’de, belirsizliğin hakim olduğu bir yılda böyle bir başarı elde ettiğimiz için sizleri bir kez daha yürekten kutluyorum.





Kıymetli katılımcılar,





Bu yıl aynı zamanda ödül programımızın 15. yılı. Bunun, sürdürülebilir başarımızın somut bir örneği olduğunu düşünüyorum.





Ne mutlu bize, bu yıl da Senenin Yıldızları Ödülleri için başvuru sayımız önceki yıllara göre artış gösterdi. Zamanın ruhuna uygun şekilde değişen kategorilerimiz, öğrenen ve çevik bir organizasyon olduğumuzu teyit etti.





Her zaman olduğu gibi, bu yıl da, ortak akıl ve iş birliği ile hayata geçirilen inovatif projelerin, nasıl değer yarattığını hep birlikte görmüş olduk.





Başarı ancak iş birliği ile mümkün





Günümüz koşullarında hiçbir kişi, hiçbir kurum tek başına başarılı olamaz. Artık egoların, bireyselliğin değil, ekosistemlerin konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz.





Biliyoruz ki başarı ancak iş birliği ile mümkün.





Ve tam da bu sebeple, yer aldığımız ağlar kadar, kurduğumuz bağlar da önemli hale geliyor.





Bunun temel nedeni hiç şüphesiz, sürekli değişim hali.





Hatırlarsınız, bundan yıllar önce hayatımıza VUCA diye bir kavram girmişti.





VUCA’ya göre, dünya değişken (volatile), belirsiz (uncertain), karmaşık (complex) ve muğlaktı (ambiguous).





Küresel salgınla birlikte VUCA yerini BANI’ye bıraktı.





Yeni dünya artık daha kırılgan (brittle), daha kaygılı (anxious), daha döngüsel (nonlinear) ve anlaşılması daha güç (incomprehensible) hale geldi.





Kavramların da koşullarla birlikte değiştiğini, hatta zorlaştığını söylemek mümkün!





Eski sunumlarımdan hatırlayanlar olabilir. Ben geride bıraktığımız bu dönemi Siyah Kuğu olarak tanımlamıştım.





Yani öngörülemeyen, büyük etki yaratan, ancak ortaya çıktıktan sonra açıklanabilen riskler, olaylar, olgular.





Son 3 yılda özellikle küresel salgınla ivme kazanan bu dönem, bir “siyah kuğu” olarak hayatımıza girdi.





Kısacası, hangi metaforla ifade edersek edelim, çoklu krizler çağında, “değişim kaçınılmaz”. Belki klasik bir tabir olacak ama «değişmeyen tek şey; değişimin, dönüşümün kendisi».





Değişim Ortamında Yönümüzü Belirlemek





Peki, biz bu sürekli değişim ortamında yönümüzü nasıl tayin edeceğiz?





Belirsizlik ortamında karar almak, adım atmak elbette kolay değil.





Hepimiz bugün işimizi en iyi şekilde yaparken, aynı zamanda işimizi büyütmeye ve dönüştürmeye çalışıyoruz.





Bunun için ezberlerimizin ve öğrenilmiş reflekslerimizin arasında yeni kazanımlara, yeni yetkinliklere alan açmalıyız.





Geçmiş tecrübelerimizi ince bir elekten geçirerek, eleğin üzerinde kalanlar bugünün gerçekleriyle örtüşüyor mu?.. Yoksa sadece bir alışkanlık mı… irdelemeliyiz.





Bu yaklaşımla, alışkanlıklarımızın bazılarına veda etmeli; bazılarını günün ihtiyaçlarına göre gözden geçirmeli, bazılarını da aynı şekilde geleceğe taşımalıyız.





İşimizin bugününü iyi yönetip verimli hale getiremezsek, işimizi büyütecek ve dönüştürecek kaynağı yaratamayız.





Öte yandan, yalnızca bugüne odaklanırsak gelecekte bizi bekleyen koşullara yanıt vermek için çok geç kalabiliriz.





Bugün aldığımız kararlar gelecek için bir basamak, gelecek için düşünce ve hedeflerimiz ise bugünümüz için enerjimiz ve tutkumuz olmalı.





Bu nedenle, tüm işlerimizde dinamik dengeyi gözetmemiz gerekir.





Yani kendi içinde değişimi barındıran bir denge.





Yeniden Öğrenmeyi Öğrenmek





Yeniden öğrenmeyi iyi tanımladığını düşündüğüm interaktif strateji kavramından uzun zamandır söz ediliyor. Bu kavram bence tam olarak günümüzü tanımlıyor.





Yani stratejimizi değişmez olarak görmeyip, sürekli gözden geçirerek, test ederek, farklı senaryolar üzerinden öngörüler oluşturarak ele almak… Stratejileri durağan halden çıkarıp kavramsal hale getirmek…





Bu da yeniden öğrenmeyi öğrenmemizi gerektiriyor.





75 yıldan fazla süredir bu topraklarda doğup bugün dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren global bir Holding olarak, yeniden öğrenmeye hep açık olduk.





Bunun sırrı, DNA’mızdaki değişim ve dönüşümde yatıyor.





Ne mutlu bana, bunu bizzat tecrübe ettim.





25 seneyi aşan süredir Yıldız Holding’de çeşitli kademelerde çalışma fırsatım oldu.





Bu sürede, ilham veren liderlerle ve ekiplerle her günümüzün bir öncekinden daha iyi olması için çalıştık.





İlham Almak, Gelişim Odaklı Olmak, Başarıları Kutlamak





Bu sürede dünya önemli ölçüde değişse de bizim için değişmeyenler vardı:





Bunlardan ilki, gelişimden ve birbirimizden öğrenmekten hiç vazgeçmedik.





İkincisi, iş birliğini her zaman merkeze aldık. Bilgiyi paylaşmaktan, birbirimize yardım etmekten çekinmedik.





Üçüncüsü ise, başarılarımızı birlikte kutladık.





Bir pusula gibi hepimizin aynı yöne ilerlemesini sağlayan “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışımız doğrultusunda, Yıldız Holding global değerlerimizden güç alarak sürdürülebilir başarımızı koruduk.





2023 Yılında…





2023 yılının ikinci yarısına girmişken, geriye dönüp baktığımızda…





Global ölçekteki ekonomik durgunluk, savaş ortamı, ülkemizdeki seçim takvimi ve mevcut ekonomik gündem ile ilgili zor bir süreç yaşadık.





Tüm bu zorlukların yanı sıra, şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı.





Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm çalışma arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum.





Az önce GHİB İbrahim Bey’in paylaştığı üzere hem şirketlerimiz hem de sizlerin yer aldığı gönüllülük çalışmalarıyla yaraları hep birlikte sarmak için çaba gösterdik.





Bu dönemde sizlerle aynı çatının altında yer almaktan bir kez daha gurur duydum.





Değer Üretmek, Gelişmek, Toplumsal Fayda Sağlamak





Bundan sonraki süreçte de:





Müşterilerimiz ve tüketicilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımız için onlarla birlikte değer üretmeye,

İnsanı merkeze alarak gelişmeye ve

Toplumsal faydayı artırmaya devam edeceğiz.

Kolay bir dönemden geçmediğimiz malum. Böyle zamanlarda potansiyel ne kadar güçlü olursa, üretilen değer de o kadar büyük olur.





Bu da ancak “verimlilik, dijitalleşme ve insan” üçgeni ile mümkün.





Bugün attığımız her adımda verimliliği gözetmek durumundayız.





Dijitalleşmeyi de salt dijitalleşme için değil, iş hedeflerine somut ve ölçülebilir katkı sağlamak amacıyla hayata geçirmeliyiz. Yani, yaptığımız işi aynı şekilde dijital olarak yapmaya değil, işimizi nasıl daha farklı yapabileceğimize kafa yormalıyız. Sonuçları yakından izleyerek ve ölçerek, teknolojideki değişikliklerin değer yaratıp yaratmadığını takip ederek…





Yeni teknolojileri deneyimlemek ve hızla öğrenmek önemli olsa da iş hedeflerimize katkı sağlamayan, yani değer yaratmayan yeni teknolojilere uzak durmayı becerebilmeliyiz. Ne de olsa bugünün koşullarında doğru odaklanmak, neyi yapacağımızı bilmek kadar, nelerden vazgeçebileceğimize karar vermek de kritik önem taşıyor.





İşte bunu belirleyecek olan da bu üçgenin tamamlayıcısı olan “insan”. Yani biziz.





“Verimlilik, dijitalleşme ve insan”ı odağımıza alarak potansiyelimizi maksimum seviyede kullanacağımıza inanıyorum.





Bunun için kendim dahil sizlerden ricam:





Güçlü ağlar ve bağlar kurarak, birbirimizden öğrenerek etkimizi büyütmemiz,

Egoları ve ön kabulleri bir yana koyarak, iş birliğine ve ilham almaya açık olmamız; cesaretle harekete geçmemiz,

Ve bugün olduğu gibi ortak başarılarımızı kutlamak için fırsatlar oluşturmamız.

Bunu başardığımız ölçüde sürdürülebilir ve karlı büyümemizi devam ettirerek, değer üreteceğiz.





Ve bu dönüşümün başrolünde sizler olacaksınız.





Her birinizin Yıldız Holding’e kattığı eşsiz değerle tüm belirsizliklerden güçlenerek çıkacağız.





Böylece hem bu senenin hem de geleceğin yıldızları olacağız!











