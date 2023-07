Senenin Yıldızları Ödülleri 15.kez sahiplerini buldu

Lider bir küresel Türk şirketi olarak, Yıldız Holding’de büyük önem verdiğimiz geleneklerimizden biri de marifete iltifat etmektir. Her sene büyük bir heyecan içinde beklediğimiz Senenin Yıldızları Ödül Töreni Çarşamba günü Ülker Sports Arena’da gerçekleşti. 2022 yılı boyunca dünyanın dört bir yanında, ortak hedefler için gayret gösteren çalışma arkadaşlarımın başarılarını farklı kategorilerde ödüllendirdik. Her güne değer ve güç katan on binlerce yıldız çalışma arkadaşımın, geleceğe ilham verirken sürdürülebilir bir dünyanın inşasında da aktif rol oynadığına tanık olmak benim için ziyadesiyle iftihar verici!

Bu etkinlik her bir ekibin başarılarını ve gayretlerini tüm şirketlerimiz nezdinde görünür kılıyor, bu herkesi şevklendiriyor. Bir diğer faydası da global bir “sharing best practice” yani dünyadaki en iyi uygulamaların tüm ekiplerce görülebiliyor olması. Nijerya’daki bir uygulamadan Çin’deki ekiplerin ilham alabildiğini düşünün, ne güzel değil mi?

Köklerimizden, global değerlerimizden ve yenilikçi yaklaşımımızdan aldığımız güçle yürüttüğümüz, iş birliğine dayalı çalışmalarımızın etkileyici sonuçları, paylaşmanın mutluluğuyla pekişiyor. Ödül alan tüm yıldız ekiplerimizi canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarım bilmeli ki her gün ortak bir hedef doğrultusunda sizlerle yürüyor olmak benim için çok keyifli. Ödül alan projeler ve ekipler kadar her birinizi de çabalarınız ve emeğiniz için tebrik ediyorum. Üstelik her yerde, her vesile ile sohbetlerimde kulaklarınızı çınlatıyorum. İlgili videoyu makalede bulabilirsiniz.