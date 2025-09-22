"Şev-Voll 1: İ.H.(a)L.(e) Bana Kaldı" stand-up gösterisi 26 Eylül'de sahnelenecek

Oyunbozan Atölye tarafından hazırlanan, atölyenin kurucusu ve yönetmeni Yaşar Elmas ve Şevval Çakar tarafından kaleme alınan stand-up gösterisi "Şev-Voll 1: İ.H.(a)L.(e) Bana Kaldı"nın lansmanı 26 Eylül'de Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Oyunbozan Atölye kurucusu ve yönetmen Yaşar Elmas, genç oyuncu Şevval Çakar'la yaklaşık 2 yıl önce imam hatipler okullarında düzenlenen "Festihal Art" vesilesiyle tanıştıklarını söyledi.
"Türkiye'de stand-up gösterilerindeki anlatılanlar 'tek gerçeklik' olarak görülüyor"
Yönetmen Yaşar Elmas, Türkiye'de sahneye taşınan stand-up gösterilerindeki anlatılanların "tek gerçeklik" olarak görüldüğüne dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
"İmam hatip liseleri, kendilerini kültür ve sanatta yeterince iyi temsil edemedi"
Üretilen yapımlarda temsil edilen ile gerçekte olan Türkiye arasında ciddi farklar bulunduğunu vurgulayan Elmas, çok güncel ve marka değeri yüksek işler üretilebileceğini ve dünyaya da sunulabileceğini kaydetti.
Şevval Çakar'ın başörtülü bir komedyen olmaya aday olduğunu dile getiren Elmas, şu bilgileri verdi:
"Ne yazık ki şu anda küfürsüz, argosuz ya da bel altı olmayan hiçbir gösteri yok"
Çakar, gösteride imam hatipli genç kızın gözünden bir Türkiye manzarası sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Akranlarım öyle değillerse bile kendilerini Z kuşağının bir parçası gibi görüp davranıyorlar"
Çakar, kendisinin de içinde bulunduğu "Z kuşağı" olarak adlandırılan gençlerin aşırılıklar içinde yaşadığının altını çizerek, şöyle konuştu:
Oyunun provaları Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde devam ediyor.