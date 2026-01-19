SGK hizmet dökümü güncellendi: Tüm çalışanların silindi

e-Devlet üzerinden alınan ve işten çıkış nedenlerinin yer aldığı SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar kaldırıldı.

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli verdiği kararda, Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kayıtlarında yer alan "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemiş ve bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığı, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği ve bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde etkiler doğurabildiğini tespit etmiş, söz konusu düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından iptaline karar vermişti.





KİŞİ GÖREBİLİYOR, KURUMLAR GÖREMİYOR

e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulandığında, işten çıkarmaya ait kodlar kişinin kendisi tarafından görülebiliyor. Ancak işverenlere teslim edilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde işten çıkış kodları ve nedenleri görünmemeye başladı.





İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE GÖRÜNÜYOR

Eğer işveren işe giriş sürecinde, işçiden işten ayrılış bildirgesini talep ederse, fesih nedeni bu belgede yer alıyor.