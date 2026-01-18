Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
SGK'dan vatandaşın cebini düşünen karar: Hastalardan daha az para alınacak

SGK'dan vatandaşın cebini düşünen karar: Hastalardan daha az para alınacak

11:0118/01/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

SGK'dan milyonlarca vatandaşın hoşuna gidecek haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı" dedi ve vatandaşların daha az harcama yapacağı tarifeyi duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bazı tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan geri ödeme tutarlarının artırıldığının müjdesini verdi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi.


"SGK ÖDEME TUTARLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ SAĞLANDI"

SUT'ta özellikli işlemlerde artış yaptıklarını belirten Işıkhan, detayları şöyle verdi:

"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."


#SGK
#Sağlık
#Ödeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 18 Ocak Pazar maç programı