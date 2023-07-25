Şiddet olayları arttı: Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi

Olağanüstü hal ilan edildi
Hükümet tarafından Manabi ve Los Rios eyaletlerinin yanı sıra Duran bölgesinde ilan edilen ve 60 gün boyunca devam edecek olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi.
Ulusal Cezaevleri Ajansından (SNAI) yapılan açıklamada, 90'dan fazla gardiyanın, beş farklı hapishanede mahkumlar tarafından rehin tutulduğu belirtilerek son günlerde mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda 6 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanı Juan Zapata, Manabi eyaletinde bulunan Manta şehrinin Belediye Başkanı Agustin Intriago'nun, 23 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Yetkililer, söz konusu saldırıda yaralanan bir kadının da öldüğünü kaydetmişti.
Lasso, Twitter'da yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak "suçun sorumlularının bulunup adalete teslim edilmesi için gerekli kaynakları harekete geçirme talimatı verdiğini" ifade etmişti.
Pek çok bölgesinde şiddet olayları devam eden Ekvador, bir yandan ise gelecek ay yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor.
Mevcut Devlet Başkanı Lasso, mayıs ayında mecliste yapılan azil oylamasının ardından Kongreyi feshetmiş ve 20 Ağustos'ta erken seçim yapılmasının önünü açmıştı.
Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar, Intriago'ya yönelik saldırıyı kınayarak ülkedeki güvenlik krizini çözme sözü verdi.