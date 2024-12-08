Soğuk havada bitki çayı tüketimi artıyor

Areda Piar’ın Türkiye genelinde bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sonbahar ve kış aylarında halkın yüzde 58’i bitki çayı tüketimini artırıyor. Türk halkının bitki çayı içme sebepleri oldukça çeşitli. Yüzde 36,2’si keyif aldığı için tüketirken, yüzde 34,1’i sindirim ve bağışıklık sistemine destek olması için tercih ediyor. Doğallığıyla ön plana çıkan bitki çaylarının satın alımında aktarlara olan güven dikkat çekerken poşet çay tüketiminin de oldukça yaygın olduğu görülüyor. Halkın yüzde 56,5’i bitki çayını aktarlardan alırken, yüzde 43,5’i ise hazır poşet çayları tercih ediyor.