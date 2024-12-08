Soğuk havada bitki çayı tüketimi artıyor

Areda Piar’ın Türkiye genelinde bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sonbahar ve kış aylarında halkın yüzde 58’i bitki çayı tüketimini artırıyor. Türk halkının bitki çayı içme sebepleri oldukça çeşitli. Yüzde 36,2’si keyif aldığı için tüketirken, yüzde 34,1’i sindirim ve bağışıklık sistemine destek olması için tercih ediyor. Doğallığıyla ön plana çıkan bitki çaylarının satın alımında aktarlara olan güven dikkat çekerken poşet çay tüketiminin de oldukça yaygın olduğu görülüyor. Halkın yüzde 56,5’i bitki çayını aktarlardan alırken, yüzde 43,5’i ise hazır poşet çayları tercih ediyor.
HANGİ ÜNLÜYLE BİTKİ ÇAYI İÇMEK İSTERDİNİZ?
Araştırmaya katılanlara bitki çayını hangi ünlü isimle içmek istediği de soruldu. Ankette en çok oyu yüzde 16,7’si Mert Yazıcıoğlu aldı. Halkın yüzde 15,9’u Demet Evgar’ı tercih ederken, Afra Saraçoğlu yüzde 10,1 ile üçüncü sırada yer alıyor. Haluk Bilginer (yüzde 8), Beren Saat, Hazal Kaya ve Kıvanç Tatlıtuğ (yüzde 5,1), Aras Bulut İynemli ve Yılmaz Erdoğan (yüzde 4,3), Kenan İmirzalıoğlu ve Ezgi Mola (yüzde 3,6) gibi isimler de dikkat çekiyor.