Hayat Trans yağa sınırlama getiriliyor Toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek
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Trans yağa sınırlama getiriliyor: Toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek

Trans yağa sınırlama getiriliyor: Toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini belirtti.

"Gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek"

Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını bildiren Pakdemirli, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek."

Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde hazırlandığına işaret ederek, Avrupa Birliği'nde (AB) konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini dolayısıyla Türkiye'de trans yağ kısıtlamasının, AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını vurguladı.
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