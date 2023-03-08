Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu

Trendyol, ayrıca deprem sonrası uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte öğrencilerin eğitimlere devam edebilmeleri için öncelikli ihtiyaçları olan bilgisayar konusunda da destek verecek. Sağladığı bilgisayarları, TEV aracılığıyla depremzede üniversite öğrencilerine ulaştıracak.