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Hayat

Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu

Trendyol, İzmir depremi sonrasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğinde oluştuğu Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını depremden etkilenen üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla genişletti. “Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu” ile depremzede üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak.

10:42 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu Bilgi Notu.

Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu Bilgi Notu.

Trendyol, İzmir depremi sonrasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğinde oluştuğu Kalpten Kalbe Burs Fonu’nun kapsamını depremden etkilenen üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla genişletti. “Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu” ile depremzede üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak.


Trendyol, ayrıca deprem sonrası uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte öğrencilerin eğitimlere devam edebilmeleri için öncelikli ihtiyaçları olan bilgisayar konusunda da destek verecek. Sağladığı bilgisayarları, TEV aracılığıyla depremzede üniversite öğrencilerine ulaştıracak.


İlk andan itibaren afet bölgesindeki acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik desteklerini sürdüren Trendyol, depremzede öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecek.




#Trendyol
#Türk Eğitim Vakfı (TEV)
#Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu
2 saat önce
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Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu
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