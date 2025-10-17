Yeni Şafak
Turgutlu’da 1 buçuk yıl önceki yangında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

16:3317/10/2025, Cuma
IHA
MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 1,5 YIL ÖNCE BİR BİNADA ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANAN HATİCE KÜBRA KAPLAN (22), TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TURGUTLU DEVLET HASTANESİ YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1 buçuk yıl önce bir binada çıkan yangında ağır yaralanan Hatice Kübra Kaplan, tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.


Yangın, 7 Mayıs 2024 günü sabah saatlerinde Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak Numara 28’de bulunan 3 katlı bir binada meydana gelmiş, çıkan alevlerde 1’i ağır 5 kişi yaralanmıştı. 2’nci katta bulunan 22 yaşındaki Hatice Kübra Kaplan ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören Kaplan hayatını kaybetti.


Kaplan’ın cenazesi bugün Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıbey Mahalle Kabristanı’nda toprağa verildi.

#Yangın
#Yoğun Bakım
#Tedavi
