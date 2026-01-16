Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor

Saygılı, Türk milletinin iyilik eli Kızılayın, devletin verdiği "milli ödev" olarak gördüğü kan operasyonu için 350 noktada bağış topladığını söyledi.

Bağışçılardan alınan kanın, akredite laboratuvardaki işlemin ardından yurt genelindeki 1140 kamu hastanesi ve özel hastaneye gönderildiğini belirten Saygılı, bu yıl da vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.

Saygılı, Türk Kızılayın 2024'te yaklaşık 2,7 milyon, geçen yıl ise 3 milyon 41 bin 277 ünite kan bağışı aldığını ifade ederek, "Yıllardır kan bağışı sayısını üstüne koyarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da geçen senenin üzerine koyarak devam edeceğiz. Milletimiz kan bağışladıkça biz de hastanelere ulaştırıyor olacağız." diye konuştu.

RAMAZAN AYI İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI

Kan bağışında 3 dönemin kritik önem taşıdığını söyleyen Saygılı, şunları ifade etti:

"Kış ayları ülkemizin birçok şehrinde şiddetli geçiyor. Yaz ayları tatil dönemi olduğu için kan bağışında düşüş oluyor. Biz şimdiden ramazan ayının hazırlıklarını yapıyoruz. Şubatta başlayacak ramazan ayında kan ihtiyacı ve sıkıntısı olmaması konusunda bütün tedbirlerimiz alınmış durumda. Hamdolsun ramazan ayı yaklaşırken yeteri kadar stokumuz var."









'KIZILAY STOKLARI GEREKEN SEVİYEDE KALMALI'

Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması için yurt genelinde çalışmalar yürüttülerini belirtti.

Bağış bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin olumlu etkisini gördüklerini dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz ve kan bağışı yapmanın bilinç düzeyi arttıkça, gönüllülerimiz gelip Kızılaya bağış yapıyorlar. Bağışları da hastanelerde şifa bekleyen büyük ailemizin fertlerine ulaştırmış oluyoruz. Erkek kardeşlerimiz 3 ayda bir, kadın bağışçılarımız ise 4 ayda bir düzenli şekilde bağış yapmalı. Kızılay stokları olması gereken seviyede kalmalı. Tüm hastalarımız için stoklarımızda kan hazır olsun, biz de yaralarına merhem olalım."







