​Türk matbuat tarihine yolculuk

Kitap ve kütüphane üzerine açıldığı günden bu yana önemli sergilere ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bu defa de Türk matbaa tarihini mercek altına alıyor. Matbaanın Ön Sözü “Basmacı İbrahim Efendi” Müteferrika Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda önceki gün açıldı. Sergide, ilk Türk matbaası olarak tarihe geçen, 1727’de kurulup 1729 yılında ilk kitabın basıldığı Müteferrika Matbaası’nın öyküsü, basılan kitaplar, diğer eserlerle ziyaretçilere sunuluyor.

İLK KEZ BİRARAYA GELDİ

Sergi içeriğinde Müteferrika Matbaası’nda basılmış, Türkiye’nin farklı kütüphane ve arşivlerinde bulunan 22 ciltten oluşan 17 önemli eser, İbrahim Müteferrika’ya ait yazma eserler, Osmanlı matbaasının kuruluş sürecini, kurucu kadrosunu ve dönemin tasavvurunu ortaya koyan arşiv evrakları ve İbrahim Müteferrika vefat ettikten sonra Müteferrika Matbaası’nda basılan eserler yer alıyor. Aynı zamanda bu eserler ilk kez bu sergi vesilesiyle biraraya getirildi. Sergide İslam dünyasında bir Müslüman tarafından işletilen ilk matbaa olma özelliği taşıyan Müteferrika Matbaası’nın ilim tarihimizde üstlendiği görev gözler önüne seriliyor.

Sergi, 30 Aralık’a kadar gezilebilir. Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, İbrahim Müteferrika’nın, 1700’lü yıllarda yaşayan Macar asıllı bir Osmanlı tebaası olduğunu hatırlattı. Osmanlı’da matbaanın kurulmasına 1727’de başlandığını ve 1729’da basılan ilk kitabın Vankulu Lügatı olduğunu belirten Tuğlu Müteferrika’nin bir süre sonra matbaayi kapatmak zorunda kaldğını dile getirdi.