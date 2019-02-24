Türk müziği kalıcı bestelerden mahrum

Türk müziğinin en özgün vokallerinden Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçısı Eda Karaytuğ, ilk albümü Gönülden'i yayınladığında yıllar 2009'u gösteriyordu. Ardından 2017 yılında Masum Aşk dedi Eda Karaytuğ.

İki albümde de Türk müziği sevenlerin beğenisi ve takdirini kazandı. Kendine hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edindi. Derken üç eserden oluşan Aşka Sevdalanma ile karşımıza çıkan Karaytuğ, TRT Müzik- TRT İstanbul Radyosu ve Zorlu PSM işbirliği ile hayata geçirilen Hoş Sada konserlerinin konuğu oluyor.

Turkcell Platinum Sahnesi’ndeki konser bu akşam 20.30’da başlayacak.

Konser öncesi sorularımızı yanıtlayan Karaytuğ, dinleyicilerinin şarkıdan gazele, türküden uzun havaya, Türkçe’den Arapça’ya bir duygu geçidi yaşamaya hazır olmaları konusunda uyarıyor.

VERİMSİZ BİR DÖNEMDEYİZ

Ruhuna dokunan her nağmeyi hissettirerek okumaya gayret eden Karaytuğ, bu albümde sözleri Fuzuli'ye bestesi Seher Çelik'e ait 'Aşka Sevdalanma', 'Beyhude Gamlanma Divane Gönül' eserlerini seslendiriyor. Albümdeki bir diğer çalışma Dağlar'ın sözlerinde ise Bedrettin Dalan'ın imzasını görüyoruz. Türk müziği uzun zamandır kitlelere dokunan kalıcı bestelerden mahrum olduğunu söyleyen Karaytuğ, “Birkaç istisna hariç verimsiz bir dönem. Biz de hem büyük şairimizin asırlar ötesinden bugüne ulaşan sadasını, gelecek kuşaklara taşıyalım istedik, hem de Türk müziğine yeni ve kalıcı eserler kazandıralım istedik. Şahsen beni heyecanlandıran buydu. Takdir dinleyicilerimizin tabii” diyor.

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Aşka Sevdalanma albümü

Repertuvarım çok dilli ve formlu

Repertuvarının çok dilli ve çok formlu olduğunu söyleyen Eda Karaytuğ, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Boşnakça Şehidin Vedası'ndan Arapça Ya Rabbi münacaatına, şarkıdan gazele, türküden uzun havaya farklı türde eserler seslendirmek heyecan veriyor bana. Tekdüzelikten de kurtarıyor, farklı ilgi ve tercihte müzikseverlere aynı anda hitap edebiliyorum, zenginleştiriyor repertuvarımı. Bunun bir örneğini de bu akşam yaşayacağız. Müzikseverleri sıkı sürprizler bekliyor. Gökkuşağı gibi rengarenk, unutulmaz bir repertuvar hazırladık sevenlerimiz için.”

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