Türkiye yeni kitap üretiminde dünyada ilk 5'e girdi: Geçtiğimiz yıl 407 milyon kitap basıldı

Ketebe Yayınları, 2025 yılını Yetişkin, Çocuk ve Genç markaları altında yayımladığı yaklaşık 350 kitapla tamamladı.

2025 yılında Türkiye'de 407 milyonu aşkın bandrollü kitap üretildiği açıklandı. Yeni kitap çeşidinde 100 bin barajının aşıldığını belirtilirken, Türkiye'nin bu alanda dünyada ilk 5'e girdiğini vurgulandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, geçen yıl Türkiye'de 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildiğini belirtti. Kocatürk, Çukurova 18. Kitap Fuarı'nda, yayıncılık sektörünün her şeye rağmen ayakta kaldığını söyledi.

YENİ KİTAP ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERLİĞİ

Türkiye'nin kitap üretimiyle dünyada öne çıktığını ifade eden Kocatürk, yeni kitap yayınlamada geçen seneyi aştıklarını vurguladı. Kocatürk, "Geçen sene Türkiye'de 90 bin civarında yeni kitap yayınlanıyordu, 2025'te bu 100 binin üzerine çıktı. Türkiye yeni kitap üretiminde dünyada belki de ilk 5'in içine girdi." diye konuştu.

TOPLAM ÜRETİM VE MALİYETLER

Kocatürk, artan maliyetlerden dolayı yayıncılık sektöründe sıkıntılı bir dönemin yaşandığını belirtti. Üretim adetlerinin azaldığını dile getiren Kocatürk, 2024 yılında 413 milyon 860 bin 263 kitap üretildiğini, 2025 yılında ise bu rakamın 407 milyon 777 bin 284 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bu kitapların 48 sayfanın üzerinde olan ve bandrol yapıştırılan kitaplar olduğunu hatırlatan Kocatürk, "Ayrıca 48 sayfanın altında bandrol yapıştırmadığımız 100 milyon çocuk kitabı ve Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı 200 milyon kitabı da eklediğimizde yaklaşık 700 milyon kitap üretmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı. Kocatürk ayrıca, üretim nüfusa bölündüğünde kişi başına 8,2 kitap düştüğünü belirtti.

TELİF İHRACATI VE HEDEFLER

Türk edebiyatının seçkin eserlerini uluslararası fuarlarda tanıtmak istediklerini vurgulayan Kocatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme projesine değindi.

Verilen destekle eserlerin tanıtılmasını ve telif haklarının dünyaya satılmasını sağlamak istediklerini kaydeden Kocatürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"2025'te yaklaşık 2,5 milyon dolarlık telif ihracatı yapıldığına dair elimizde bir kayıt var. Bunu daha ileriye taşımak ve uluslararası kitap fuarlarına katılarak bu telif anlaşmalarını artırmak hedeflerimizden bir tanesi."




