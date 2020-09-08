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Hayat Uludağın kalbini betona gömüyorlar
AKTÜEL

Uludağ’ın kalbini betona gömüyorlar

Tabiat harikası ormanlara yasak olmasına rağmen beton yapılar yapmakla yetinmeyenler, şimdi de kale duvarını andıran taş duvarlar örmeye başladı. Belediyenin yıkımı sonrası deprem bölgesini andıran Uludağ’a temiz hava almaya gelenler, moloz yığınları arasında dolaşmak zorunda kalıyor.

Haber Merkezi İHA
Moloz yığınları görenlerin içini sızlatıyor.
Moloz yığınları görenlerin içini sızlatıyor.

Uludağ’ın en gözde yerlerinde biri olan ve binlerce vatandaşın temiz hava almak için geldiği Dolu Baba mevkiini bağ evi tutkunları betona boğdu. Yasağa rağmen doğal güzellikleri talan eden sözde doğa severler, Uludağ’ın bağrına iki katlı villalar inşa etmekten hiç çekinmiyor.

Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı
EKONOMİ
Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Beton yapıların üstünü ahşap kaplayarak kamufle edenler, köylülerden aldıkları tarlalar sayesinde ormanı talan ediyor. Asırlık çam ağaçlarını keserek aldıkları arsaları genişletenler, bir de taş duvar örmeyi ihmal etmiyorlar.


Deprem bölgesini andırıyor


Osmangazi Belediyesi tarafından bölgedeki betonlaşmaya göz yumulmamasına rağmen betondan vazgeçmeyen sözde doğa severler, ormanı katletmeye devam ediyor.

10 il belirlendi: İmar barışına aykırı binlerce kaçak bina yıkılacak
EKONOMİ
10 il belirlendi: İmar barışına aykırı binlerce kaçak bina yıkılacak

Turistlerin uğrak mekanı

Yapılan iki katlı beton yapı ve yüzlerce metre uzunluğundaki taş duvarın yıkımından sonra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Dolu Baba mevkii deprem bölgesini andırmaya başladı. Moloz yığınlarının arasında kalan ağaçlar ise görenlerin içini sızlatıyor.

Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
FOTOĞRAF 15
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Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi.
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Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talimatıyla Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri otellerin olduğu bölgeye tekne ile giderek incelemelerde bulundu.
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Fotoğrafları çekilen Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında tutanak tutuldu. Para cezası kesilecek olan otellerin deniz dibine yaptıkları duvarların ise bir an önce kaldırılması için otellere yazı gönderileceği öğrenildi.
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Üstünde iskele, altında duvar <br> <br> Tekneyle otellerin önüne giden Milas Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri denizin üstündeki iskelelerin neredeyse denizin ortasına gelecek kadar büyük olduğunu tespit etti. Adada bulunan başka bir otelin de denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü görüldü.
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Otellerin sahillerine dökülen beyaz kumlar da dikkatlerden kaçmadı. Rant uğruna kıyıları yok eden oteller hakkında yeniden plan ölçümleri yapılacağı ve yasal olmayan yapıların yıkılması ve kaldırılması için işlem başlatılacağı öğrenildi
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Deniz dibine duvar yapanlara ceza yağacak <br> <br> Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz tarafından teker teker duvarların olduğu yerler, dolgu yapılan yerler ve plana aykırı yapılan yapılar yetkililere gösterildi. Yetkililer yapılan yasa dışı uygulamaların fotoğraflarını çekerek tutanaklarını tuttu. Denize örülen duvarların kaldırılması için Milas Milli Emlak Müdürlüğünün firmalara tebligat yapacağı, deniz dibine duvar ören otellere ecrimisil cezası keseceği öğrenildi. Tutulan tutanakların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Tarım İl Müdürlüğüne gönderileceği de bildirildi. 3 kurumun ise ayrı ayrı otellere ceza yazacağı ve duvarların bir an önce kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.
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Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırları yok edilerek yapılan duvarlar deniz canlılarının yaşam alanlarını da yok ettiği için Tarım İl Müdürlüğü, Su Ürünleri Müdürlüğünün de harekete geçtiği öğrenildi.
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Türkiye’nin kıyıları değişiyor <br> <br> Bazı otel ve sitelerin ise kış aylarında dikkat çekmeden beton blokların üzerine tekrar beton blok koyarak önce duvar ördüğü, ardından duvarların içine moloz koydukları ve kum sererek sahilleri plajları haline getirdikleri de ortaya çıktı. Ege kıyılarının şeklini değiştiren bu durum karşısında ise Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattıkları öğrenildi.
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Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
Title
Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
Title
Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
Title
Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
Title
Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
Title
Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
Title
Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
Deniz dibindeki utanç duvarı Bakanlığı harekete geçirdi
Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi. Bu kadarına da pes dedirten görüntülerin ardından Pina yarımadasına giden ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahiller de gün yüzüne çıktı.


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