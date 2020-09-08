Uludağ’ın kalbini betona gömüyorlar

Uludağ’ın en gözde yerlerinde biri olan ve binlerce vatandaşın temiz hava almak için geldiği Dolu Baba mevkiini bağ evi tutkunları betona boğdu. Yasağa rağmen doğal güzellikleri talan eden sözde doğa severler, Uludağ’ın bağrına iki katlı villalar inşa etmekten hiç çekinmiyor.

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Beton yapıların üstünü ahşap kaplayarak kamufle edenler, köylülerden aldıkları tarlalar sayesinde ormanı talan ediyor. Asırlık çam ağaçlarını keserek aldıkları arsaları genişletenler, bir de taş duvar örmeyi ihmal etmiyorlar.



Deprem bölgesini andırıyor



Osmangazi Belediyesi tarafından bölgedeki betonlaşmaya göz yumulmamasına rağmen betondan vazgeçmeyen sözde doğa severler, ormanı katletmeye devam ediyor.

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Turistlerin uğrak mekanı

Yapılan iki katlı beton yapı ve yüzlerce metre uzunluğundaki taş duvarın yıkımından sonra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Dolu Baba mevkii deprem bölgesini andırmaya başladı. Moloz yığınlarının arasında kalan ağaçlar ise görenlerin içini sızlatıyor.