Ulusal Beslenme Konseyi

Hayvancılığın sera gazına sebep olduğu iddiasıyla yeni bir araştırma yayınlandı. BBC, Nature Food dergisinde yayımlanan Oxford Üniversitesi'ne ait bir araştırmayı servis etti. Et tüketiminin daha fazla sera gazı salımına neden olduğu iddia edilen araştırmaya göre yüksek miktarda et tüketen kişilerin diyeti her gün ortalama 10,24 kg sera gazı salımına yol açarken az et tüketenler için bu miktar 5,37 kiloya düşüyor. Vegan beslenen insanlar ise günlük 2,47 kg sera gazına neden oluyor.